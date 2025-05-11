Надбавка на уход установлена автоматически



С этого года Отделение Соцфонда по Чувашской Республике беззаявительно установило надбавки к пенсиям гражданам старше 80 лет и инвалидам I группы. Выплата в размере 1200 рублей автоматически вошла в состав пенсии и была проиндексирована.

Ранее компенсационная выплата назначалась пенсионерам по заявлению неработающего трудоспособного гражданина, осуществляющего уход, при наличии подтверждения от того, за кем ухаживают. Сейчас никаких заявлений пенсионерам писать не нужно, предоставлять сведения об ухаживающем гражданине не надо.



В Чувашской Республике эти выплаты к пенсии получают 43 тысячи человек.

С 2025 года надбавки подлежат ежегодной индексации вместе с пенсией. Выплата на уход теперь индексируется вместе со страховой пенсией и с января 2025 года она составила 1314 рублей. Размер надбавки на уход индексируется вместе с социальной пенсией. Её размер с 1 апреля 2025 года проиндексирован и составляет 1377 руб.



Периоды ухода засчитываются в стаж, а за полный календарный год ухода начисляется пенсионный коэффициент 1,8. При этом периоды ухода учитываются в стаже на основании заявления ухаживающего лица об установлении периода ухода. Подать заявление можно, обратившись лично в клиентскую службу Отделения СФР по Чувашской Республике. Оформить заявление можно в том числе и после завершения ухода. Если ухаживающий и пенсионер не проживали вместе, то потребуется письменное подтверждение. Его может подготовить сам пенсионер, а также члены его семьи.



В подтверждении должна содержаться информация, кто, за кем и как долго продолжал уход. Если получить такое подтверждение невозможно, то его могут предоставить родственники.



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.