Для добрых дел возможности найдутся

В этой истории со счастливым концом газета «Вперёд» приняла самое непосредственное участие. Мы очень рады, что в очередной раз встретились с неравнодушием, человеческой добротой

и помогли нуждающимся.

Примерно год назад к нам позвонила пожилая женщина и попросила помочь в решении вопроса с заменой старого окна в муниципальной комнате общежития. Мы не могли проигнорировать просьбу и незамедлительно отправились на Маршала Жукова, 1. Спешим поделиться с нашими читателями подробностями этой оконной истории.



Жизнь 86-летней Юлии Ивановны Бусаровой сложилась так, что своего жилья у нее никогда не было. Уроженка Урмарского района рано осталась без родителей: отец погиб еще на войне, а когда девочке было 13 лет, умерла и мама.



Круглой сиротой приехала она в наш город в далёком 1956 году. После смерти родителей её приютила родная тётя. Девушка работала в родильном доме, сначала санитаркой, после окончания медицинских курсов — медсестрой. Потом уехала в Казахстан поднимать целину, там познакомилась со своим будущим мужем. В 1970 году супруги переехали в Латвию. Именно там, под Ригой, Юлия Ивановна прожила основную часть своей жизни, и вполне счастливо. Работала в детском саду воспитателем, вместе с мужем растила двух дочерей.



Изменения начались в начале 90-х, когда Советский Союз распался и остро встал вопрос о сохранении трудового советского стажа. Женщина предпочла вернуться на историческую родину, по месту прописки. (К слову, Юлия Ивановна по сей день прописана в доме шумерлинских родственников по ул. Лермонтова). Следом приехал и муж, Юрий Константинович. Дочери, Людмила и Ирина, к тому времени уже обзавелись своими семьями и остались жить в Прибалтике.

В Шумерле наша героиня работала медсестрой в хирургическом отделении районной больницы, муж — в «Сельхозтехнике». И все годы супруги скитались по съёмным квартирам. Только в 2002 году Юлию Ивановну наконец поставили в очередь на получение муниципального жилья.

Через год после смерти мужа перспективы получить отдельную квартиру практически свелись к нулю. К тому времени Ю.И. Бусарова уже вышла на заслуженный отдых.



Как рассказывает наша собеседница, в ситуацию неоднократно вмешивалась её крестница Ирина, юрист по профессии. С просьбой помочь пожилой женщине она отправляла письма и в городскую администрацию, и в администрацию Главы Чувашии. Как предполагает наша героиня, именно этот факт и помог в дальнейшем сдвинуть дело с мертвой точки. В декабре 2021 года Юлии Ивановне неожиданно позвонили и пригласили прийти в администрацию. Там ей были вручены ключи от муниципальной комнаты в общежитии по ул. Маршала Жукова, 1.



Комната оставляла желать лучшего: отклеивающиеся обои, обшарпанный пол и, главное, — дырявое окно. Но уставшая от переездов пожилая женщина была рада и этому и согласилась.

Проблемы с окном начались первой же зимой. Порой при порывах ветра жилицу буквально сносило. Никакие утеплители не помогали. Борьба с сифонившим окном отнимала очень много времени и сил, которых, к сожалению, у пожилой женщины с каждым днем всё меньше и меньше.

В администрацию города с просьбой поменять окно она обращалась не единожды. И в устной форме, и в письменной. Чиновники посетительницу, как правило, вежливо выслушивали и кивали головой. В решении проблемы не отказывали, даже обещали, но ничего не делали.



Осенью прошлого года, рассказывает Юлия Ивановна, к ней приходила комиссия из двух женщин. Внимательно осмотрев окно, они порекомендовали хозяйке, кстати, официально относящейся к категории «дети войны», ждать решения вопроса, а пока приобрести поролон и утеплить окно.

Целый год наша газета держала ситуацию на контроле. Не дождавшись результатов, мы обратились за помощью к давнему другу газеты, депутату Госсовета Чувашии Леониду Пронину. Человек дела, он внимательно выслушал, быстро вник в проблему и в дальнейшем реально помог. В течение пары недель вопрос был закрыт.



В голосе Юлии Ивановны, позвонившей нам сразу после установки окна, радости не было предела! Мы с удовольствием разделили с ней этот позитивный момент. Вместе порадовались счастливому окончанию затянувшейся истории.



Через нашу газету Юлия Ивановна Бусарова выражает искренние слова благодарности депутату Госсовета Чувашии Леониду Пронину за доброе сердце. «Большое спасибо за подарок. Через новенькое окно и майская зелень как будто зеленее, — восклицает Юлия Ивановна. — Теперь праздник Великой Победы буду встречать с хорошим настроением».



Согласитесь: чтобы сделать человека счастливым, много и не надо — всего-то внимания, неравнодушия и простого желания помочь. А возможности всегда найдутся.

Леонид Пронин, депутат Государственного Совета Чувашской Республики:

«К людям старшего поколения отношусь с огромным уважением! А к детям войны особенно! На их долю выпали нелегкие времена: военное лихолетье, безотцовщина, послевоенное восстановление страны. Они и сегодня показывают всем нам пример несгибаемой стойкости духа и преданности Родине. Поэтому помочь старшему поколению считаю не только долгом, но и честью».

Ольга Дмитриева.