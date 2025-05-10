Навели порядок в «Соснячке»

Сегодня редакция начинает реализацию социально значимого проекта «Объединенные общим делом», который вошел в число победителей республиканского конкурса СМИ и получил грантовую поддержку от Минцифры Чувашии.



С мая и до декабря газета будет периодически рассказывать на своих страницах о преобразованиях в Шумерлинском муниципальном округе и городе Шумерле через деятельность сельских старост, общественных объединений, бизнес-сообщества и органов местного самоуправления. И, конечно, расскажем о главном богатстве – о жителях, примеры которых достойны подражания и масштабирования, о людях, своими делами помогающих малой родине стать комфортнее, привлекательнее, чище.



Очень надеемся, что материалы об активистах и в целом о развитии поселений, округа, города поспособствуют стимулированию желания жителей быть соучастниками событий, а не сторонними наблюдателями и диванными критиками.

Месяц назад газета уже освещала тему подготовки единственного в округе детского загородного лагеря к летнему сезону. Этот вопрос волновал многих шумерлинских родителей, ведь прошлым летом детвора не смогла отдохнуть в «Соснячке» из-за его неготовности к приемке — затянулась экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт пожарной сигнализации. В этом году, как сообщила ранее в своем интервью журналисту директор лагеря Наталья Квашнина, с 1 июня и по 29 августа, в четыре смены, здесь смогут отдохнуть с пользой более 500 детей.

Но пока в «Соснячке» кипит другая жизнь — работы по подготовке лагеря. И в них участвуют не только подрядчики, сотрудники лагеря, но и школьники, работники городских организаций и учреждений.



Так, 25 апреля на территории был организован субботник. На генеральную уборку дружно вышли сотрудники администрации округа, депутаты окружного Собрания, работники коммунальных предприятий, сфер образования и культуры, члены городского женсовета. Они убирали листву, поросль и бревна, занимались благоустройством площадок для отдыха детей. Помогали им волонтеры — десятиклассники школы № 2.

Наталья Игнатьева.







