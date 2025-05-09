По дорогам войны: не одолели ни вши, ни фашисты

Этот материал в редакцию передала жительница Шумерли и давний друг газеты Нина Михайловна Бедретдинова. А ей он достался от её учительницы русского языка и литературы, ныне покойной. Валентина Ивановна Ястребова в 1960-х годах учила детвору в школе № 5 на Палане и всегда трепетно относилась к празднику День Победы. Будучи уже пожилой и больной, учительница, с которой у Нины Михайловны сложились тёплые дружеские отношения после школы, прислала копию подготовленной в 2005 году статьи с надписью:

«…Через 10-15 лет многое забудут о Великой Отечественной войне. Забудут правду…»

В преддверии 9 Мая мы публикуем этот материал как дань памяти фронтовикам – погибшим на поле брани и вернувшимся, восстанавливавшим страну из пепла войны, а ныне тоже в большинстве своем ушедшим в мир иной.

Чем ближе День Победы, тем острее воспоминания о прошлом. Мой отец, Иван Андреевич Ястребов, вернулся с фронта живым. Какое было для семьи счастье! Я это впервые осознала 9 мая 1945 года, когда в солнечный день на сельской площади в Мишуково (Порецкий район) собрались все от мала до велика. Люди целовались, обнимались, плакали от счастья. А кто-то и от горя… Среди них и мои подруги. Хотя сейчас нам всем уже за 70, они до сих пор иногда напоминают мне о том, какая я счастливая, что мой отец пришёл с фронта целым и невредимым.



Вырос Иван Андреевич в большой крестьянской семье. Неисчерпаемая жажда знаний была у него всегда. Стал учителем. Преподавал русский язык и литературу, математику и физику, а ещё для себя изучал философию, религиоведение, писал статьи по педагогике. В армию его призвали в марте 1942 года. Боевое крещение танковая бригада, где он служил, получила под Ржевом. В 1942-44 гг. в составе 4-й танковой армии бригада (отец – сержант с правами шофёра в роте техобеспечения) участвовала в боях за освобождение Ржева, Зубцова, Духовщины, Велижа, Великих Лук, городов Западной Украины… Как был рад отец, когда в честь 20-летия освобождения Львова ему прислали благодарственную грамоту. Всё удивлялся «Вспомнили!..»



4-я танковая армия с боями прошла Польшу, Германию, после взятия Берлина освобождала Чехословакию. Там отец и встретил победу. Все годы войны он был в строю. Бог миловал. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», орденом Красной Звезды. Как ветеран полка-бригады, прослуживший в ней со дня её формирования, был удостоен чести сфотографироваться с ветеранами-однополчанами у развернутого знамени части. На обороте снимка надпись: «Лучшему из лучших творцов боевой славы».



Демобилизовавшись, он снова стал работать учителем в родной мишуковской школе. В последние годы был её директором. Не стало его в 1986 году. Через год после смерти отца я решила побывать в городах, которые он освобождал, посмотреть на них как бы его глазами. Помню, с каким волнением ходила по старой брусчатке во Львове. А в Праге вместе с руководителем нашей тургруппы мы возложили венок к памятнику советских солдат, погибших за освобождение столицы Чехословакии.

На фронте отец вёл дневник. Мне кажется, отрывки из него будут интересны читателям.

28 сентября 1942 г.

После взятия Ржева встали на отдых. Расположились в кустарнике вблизи с. Колесово. Умываться ходили на озеро. Для сна вырыли яму на троих, выстлали её льном, сделали нечто вроде крыши. Спать холодно. Ложимся в шинелях и пилотках. Я на ноги надеваю мешок. Четыре дня не было продуктов. Варим привезённые из колхоза капустные листья.

2 декабря 1942 г. — 15 января 1943 г. Великие Луки.

Город освобождён. Сильно пострадали наши танки. Бригаду сняли с передовой, отозвали в маленькую деревушку. Несколько ночей спали в избе. 8 января солдатам выдали шапки-ушанки, а до этого оставались в пилотках. На ногах, конечно, ботинки с обмотками. О валенках и не мечтаем. Похоронили старшину А. Полякова, убитого осколком авиабомбы. Из карабинов дали салют.

В том месте мы пробыли три дня, потом нас разместили в подвальном помещении большого каменного двухэтажного дома. Первый и второй этажи разбиты. На полу — груды щебня и конские трупы. Расчистили от щебня пол на первом этаже и пробили отверстие, положили на него осколок стекла. Жгли коптилки, научились делать «лампы» из гильз снарядов.



За рекою Лавать — старинная крепость. Нам видны её кирпичные стены. На откосе — обгоревшие трупы немцев. Очевидно, это работа «катюш». В низине труп нашего офицера. Лежит вниз лицом, головой к крепости, недалеко от него коробка со взрывчаткой.



На площади метрах в двухстах от нас воронка от авиабомбы страшных размеров, с крутыми обрывистыми стенками, с глыбами на них. Если окажешься на дне воронки, то без посторонней помощи не выберешься. За всю войну подобные воронки я видел трижды.

16 января—15 февраля 1943 г.

Расположились в лесу. Нас в землянке четверо. Спим на нарах, сделанных из кольев, под головой вещмешок. Стелем шинель, ею же укрываемся. Топим железную печку.

Заболел сыпным тифом Лебедев. А мы с ним спали спина к спине! Ушёл своими ногами в санчасть. Просил сдать старшине запасную старенькую гимнастёрку (она валялась под нарами). Развернул я её, а по ней ползают вши величиной с конопляное семя. «Ну, — думаю, — свернусь и я!» Нет, уцелел. Бывают чудеса.

16 февраля—2 марта 1943 г.

Великие Луки в развалинах, ни одного уцелевшего дома. Жителей мало. На улицах всюду трупы немецких солдат и лошадей.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ, 9 мая 1945 г.

После взятия Берлина наша бригада в составе 4-й танковой армии двинулась на юг. Ехали несколько суток, сопротивления не встречали. С наступлением ночи с 8 на 9 мая остановились на ночлег в небольшом немецком городке недалеко от чехословацкой границы. Устали. Уснули по-обычному: шинель — и постель и одеяло, под головой вещмешок.



Ночью меня будят: «Вставай, вставай! Война кончилась! Германия капитулировала». Сначала я принял это за шутку. Не верилось. Но товарищи говорили серьёзно. Лица радостные, взволнованные. Объяснили мне, что по радио передали приказ Главнокомандующего Сталина.

Была ещё ночь, но уже не до сна. Бригаде подана команда: «На марш!» Едем мы, солдаты, места назначения не знаем. Начинает светать. И вот чехословацкая территория. Нашему взору предстало величественное, грандиозное зрелище; движутся нескончаемым потоком танки, самоходные орудия, артиллерия на механизированной и конной тяге, ремонтные летучки, грузовые автомашины разных марок и разных наименований.



В населенных пунктах нас встречают жители. Их воображение потрясено нашей военной мощью. Для них мы как посланцы с неба, освободители от фашизма.

Пражане празднуют победу! На домах появляются флаги, на улицах и площадях — транспаранты. Улицы, площади забиты народом так, что с трудом на малой скорости проходят машины. Каждую из них окружают жители, выражают свою радость, восторг, благодарят со слезами на глазах.

Подростки, юноши, девушки, да и взрослые, взбираются на боевые машины, чтобы сфотографироваться с экипажем. Из домов выбегают домохозяйки и настойчиво предлагают зайти в их квартиры, умыться и угоститься хлебом-солью. Их просьбы настолько искренни, что отказать никак нельзя.



Но нам дают команду «на марш!» Переехали по мосту реку Влтаву, наша бригада сосредоточилась в городе Ржичаны, в 30 км от Праги. К офицерам подошёл пожилой мэр города: «Жители желают угостить личный состав бригады. Скажите, на сколько человек надо готовить?» Мне тогда показалось, что под защитой нашей бригады они уже чувствуют себя в безопасности.



Наступила тревожная для нас ночь с 9 на 10 мая. Фашистская группировка вместе с гражданскими немцами с середины ночи колонной стала сдаваться. Чехи отбирали оружие и интернировали их. Мы наблюдали это со стороны. А мэр города сдержал слово — 11 мая в пивных было объявлено: бесплатное пиво для личного состава бригады. Мы садились за столы как желанные гости. Этого напитка фронтовики не видели с начала войны. Очень желательно, чтоб народ Чехословакии знал, что бывшие солдаты-фронтовики в СССР помнят его радость и братскую выручку в мае 1945 г.

3 июня—16 июля 1945 г.

Чехословакия

Марш по Чехословакии. Любуемся красивыми пейзажами. День и ночь провели в Моравии, встречают нас не особо приветливо. Границу между Чехословакией и Австрией не заметил, не было столбов.

Австрия

Переехали Дунай. Вода в нём не голубая, как я думал, а мутная, желтоватая. Вена разрушена, но город всё равно красивый, уже поспела черешня. Мы останавливали машину и ели прямо с кузова.

Венгрия

Расположились в лесу на поляне. В лагерную жизнь вносили разнообразие поездки в Самботель. Город с населением в 35-40 тысяч, неплохой, европейский. Разрушений в нем много, но всё приводится в порядок. Два раза был в цирке на базарной площади. Вроде балагана, всё бедно, убого. Содержит его какой-то частник. Выступал акробат, уже седой, делал сложные номера.

Был на оперетке. Помещение небольшое, отделано красиво. Артисты играют хорошо. А костюмы бедны. Ходил с мадьяром в костёл. Понравилось. Звучит орган, посетители поют сидя.

На рынке покупал персики, абрикосы, грушу, черешню, яйца. С продавцами объясняемся на пальцах.



17 июля 1945 г.

Покидаем Венгрию. Предстоит интересный маршрут через Австрию, Чехословакию и Польшу. Едем равниной, а вдали цепи гор. Вдоль шоссе белая акация, каштан, шелковица, черешня. Дома все чистенькие, крыты черепицей и, как исключение, соломой, все утопают в зелени. На полях рожь, пшеница скошены, снопы сложены в кресты. Мелькают полоски кукурузы, клевера, овса, картофеля. Полоски преимущественно мелкие, но есть и помещичьи поля.

Во второй и последний раз проезжаем Австрию, Вену. Следов разрушений много, но видно, что города уже зажили мирной жизнью.

19 июля 1945 г. Чехословакия и Польша

Спали с капитаном в лесу под деревом. Было тепло. Проезжаем Великий уезд, города Липник, Славич (какие русские названия!). Тешин, который какая-то речушка делит на чешскую и польскую стороны. Через мостик КПП. Но нас нигде не задерживают. Чудно, как в сказке. Скачем через европейские государства, как на ковре-самолёте.



Я сбегал на базар и купил килограмм яблок за 18 крон. Прощай, Чехословакия! Началась Польша. Бельск. На ночлег остановились в селе Кобернице на берегу речки. Течение быстрое, купались. Видны отроги Карпатских гор. Культура уже не та. Наряду с каменными домами есть и деревянные. И дорога не та. Разбита, пылит. Не асфальт и камень, а щебень. Одеты поляки просто.



Я должен быть с основной колонной, давать сведения о количестве прибывших на ночлег машин и составлять строевую записку. Спали на лугу, возле машины. Ночью пошёл тёплый дождь, Черапкин (водитель) переселился в кабину, я — под машину. Утром уже было ясно, но грязно. Проехали Тарнув, Жешув — второй раз, только в обратном направлении. Всю дорогу непрерывным потоком едут конники. Обратное движение на восток, домой! В продолжение всего пути мимо нас везут в СССР репатриированных советских граждан.

22 июля Польша и СССР

Местные женщины приходят к нам на кухню за остатками. Оборванные. Бедность, бедность. С женщиной девочка лет семи. Больная глазами, очень бледная, худая. Лечить, как говорит мать, её негде.

Последние 17 км до границы ехали очень медленно. Дороги разбиты, пыльно. Украинцы выходят, встречают. Выражения лиц какие-то безрадостные.

24 июля

СССР. В 14.00 приезжаем в Ровно. На КПП лозунги «Добро пожаловать, победители».

Последний день. Отъезд

Прибегает постовой: «Машина пришла, грузятся». Идём к месту погрузки, предварительно простившись со всеми. Прощаюсь с товарищами, с которыми я прожил в одной боевой семье в смертельной опасности столько времени. По щеке катится непрошеная слеза. Мы последние. Все уехали раньше. Достали гармонь. Играют «Барыню», появляются танцоры. Поехали! Прощай, боевой полк, боевые товарищи! Вокзал. Демобилизованных много. Поют, пляшут. Пьяных много. Скандалят. Поезд тронулся. Играет духовой оркестр. Солдаты гогочут, поют.