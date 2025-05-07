Шумерлинцы пожаловались на невыплату зарплаты

На личный прием к руководителю Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике Александру Полтинину обратились жители Шумерлинского муниципального округа с жалобой на длительную невыплату заработной платы работодателем.

Заявители сообщили, что в разные периоды времени они устраивались на работу на автозаправочные станции одной из известных сетей, расположенные на территории округа. Условием принятия на работу была обязательная отработка испытательного срока, оплата за который предполагалась после заключения трудового договора.



Однако в действительности трудовые отношения с гражданами в последующем не оформлялись, а оплата за фактически отработанное время не производилась.



С аналогичными доводами на личный прием к руководителю управления обратились 19 граждан. По поручению Александра Полтинина от них отобраны письменные заявления, по данному факту организована доследственная проверка.



Предварительно установлено, что организация, нанимавшая граждан на работу, зарегистрирована на территории Московской области, а от действий недобросовестного работодателя пострадали более 40 человек. Следователем проводится сбор необходимых материалов, по результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.



Исполнение поручения постановлено руководством ведомства на контроль.



Источник: Шумерлинский МСО.