Убит под Ржевом…

В годы Великой Отечественной войны не было семьи, которая бы без потерь и лишений пережила то суровое время. Я хочу рассказать о моем дяде, мамином брате — Анании Давыдове.

Ананий родился 14 сентября 1923 года в деревне Паймурзино Советского (ныне Моргаушского) района в крестьянской семье середника-единоличника.

Его отец, Давид Иванович, не имел возможности учиться, зато от своих детей требовал прилежной учебы — ребятишки боялись идти домой, даже получив тройку. Так что учился Ананий хорошо, успешно окончил семилетку. До призыва в Красную Армию помогал отцу по хозяйству, поскольку три гектара земли, находившейся в собственности главы семьи еще с царских времен, требовали постоянной заботы. Пахали, сеяли, убирали зерновые культуры, молотили, сушили зерно, и всё это вручную.



Зимой уходили на заработки в Чебоксары. При этом не гнушались любой, даже самой грязной, работы. При городской бане трудились, бондарями, дрова кололи, печи топили, плотничали, лапти плели. Кстати, в то время они сами ходили в лаптях с портянками: летом – из тонкого домотканого холста, зимой — из толстого шерстяного, в будни — из чёрного, в праздники – из белого.



Когда война началась, лошадь у семьи изъяли для нужд фронта. Так что пахать в том первом военном году пришлось на себе. 2 мая 1942 года в возрасте 18 лет Советский райвоенкомат призвал Анания в действующую армию. В тот же день местных мужиков на подводах доставили до станции Вурнары — в расположение 359-го запасного полка. Из сохранившихся фронтовых писем известно, что в Москву новобранцы прибыли 11 июня, где им выдали военное обмундирование. В начале июля Ананий писал, что в бою еще не был, но желает «идти на фронт, чтобы быстрее разгромить немецких захватчиков».



Вскоре на имя Давида Ивановича пришло извещение за номером 3, датированное 1 августа 1942 года, от командира 4-го гвардейского полка мотострелкового ППС № 572 полковника Кололапова. Он писал, что гвардии красноармеец Ананий Давыдов, верный воинской присяге, проявив мужество и героизм, пал смертью храбрых у деревни Коршуново Ржевского района Калининской области, там и захоронен.



В каких числах новобранцев отправили в бой, мы не знаем, но доподлинно известно, что Ржевско-Сычевская наступательная операция началась 30 июля 1942 года под Ржевом и завершилась 30 сентября. Руководил этой операцией лично Георгий Жуков. Выходит, что Ананий погиб на третий день этой операции – 1 августа 1942 года.



В 1954—1956 годах погибших и захороненных в местах боевых действий повсеместно перезахоранивали в братские могилы. Те, кто погиб у деревни Коршуново, нашли свой последний приют в деревне Полунино, что в 7 км от Ржева. В общей сложности здесь покоятся останки почти 12500 воинов. 15 мая 2015-го я посетила это воинское захоронение: ограда, а внутри неё — фамилии павших бойцов, выбитые на металлических листах, памятник воину-солдату с автоматом у ног, каской в левой руке и опущенной головой. Вокруг цветы, а за оградой — танк на постаменте и музей воинской славы. Работница музея Ф. В. Воробьева рассказала о Ржевско-Сычевской операции и подарила книгу о Ржевской битве, выпущенную к 70-летию Великой Победы. В ржевской битве погибло около 1,2 млн человек – больше, чем под Сталинградом. Сами цифры свидетельствуют о том, сколь ожесточённые и кровопролитные бои разворачивались на Ржевско-Вяземском плацдарме. Позже сын участника Ржевской битвы Михаил Ножкин напишет о том, что «под Ржевом от крови трава порыжела»…



Земельки набрала, чтобы посыпать на могилку родителей Анания. Отец, Давид Иванович, оплакивал сына, не стесняясь слёз, до последних дней своей жизни. Ананий погиб еще совсем юным, не дожив полтора месяца до своего дня рождения. А сколько страна потеряла таких молодых, чистых, честных ребят, не успевших толком пожить, но уже искренне любивших свою Родину — да так, что очень хотелось на фронт, чтобы быстрее разгромить врага и умереть за нее! Долг всех близких людей — помнить о них и гордиться их мужеством!



А. Петрова, п. Дубовка.

Три письма с фронта

«Здравствуйте, дорогие мои близкие. Папа и мама, это письмо, наверное, будет последним из Вурнар. Завтра или на днях мы оставим это место. Можно было встретиться с вами, сначала я не думал об этом. С голода, без хлеба не помер бы. Сейчас выдали рыбу и сахар. Напишу письмо, как выедем отсюда. Тут я видел и земляков из нашего района.



Сестра, мать, я, наверное, больше не увижу вас. Может, по божьей воле и увидимся. Может, и погибну. Помолитесь за меня Богу, умершим родственникам. Просите зa меня. Мама, не плачь. Может, я и обижал вас, мама, когда был рядом, простите меня за это. Сестра, сестренка, может, и вас обижал, тожe прошу прощения. Живите без обид. Так хочется быть рядом с вами, папа и мама.

Больше писать нечего. До свидания, Ананий».



«Родные папа, мама, сестра, сестренка, люблю вас, с Запада от меня привет. С Вурнар выехали 8 июня. 11 числа прибыли в Москву. Там выдали обмундирование. Далее 13 числа прибыли на место. Пока я здоров. Нa фронте не был. На днях придется наверное бить немецких фашистов.

Родные, если получите это письмо, попробуйте написать. Может, и получу. Здесь погода очень плохая, каждый день идет дождь. Родные, здесь писать больше нечего. Пока пишу это письмо, я здоров. Только Бог знает, когда домой приеду. В этом письме вам тоже желаю здоровья.

Друзьям, деревенским, всем привет передайте. С приветом, Ананий».

«Письмо от 3 июля 1942 года.

Добрый день, счастливый час! Здравствуйте, мои горячо любимые родственники, отец, мать и Матрена. Пошлю к вам из далека сердечный привет! Мы вышли из Вурнар 8 июня и до сих пор не успел писать письмо. Но, мои дорогие, я пока жив и здоров. Пока да, но до сегодняшнего дня на фронте не был. Но хотим идти на фронт, чтобы быстрее разогнать немецких захватчиков. Но плохо то, что у меня много чирей. Это очень мешает. Но писать больше нечего. Только хочу сообщить вам о живости. Но пока дo свидания. Хочу вам всего хорошего. Скажите от меня всем моим товарищам привет.

Но папа, мама, сестра, сестренка с любовью шлю это письмо вам из далекой страны. Добрый день, добрый час. Я жив пока, не воевал, но на днях буду на фронте, мы на западе. Будьте здоровы. Ананий.

Будете отправлять письмо, не вкладывайте в конверт чистый лист, не уверен, что получу».