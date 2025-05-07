Спасибо, дед, за мирный май!

Своего деда Михаила Алексеевича Рождественского врач-терапевт Шумерлинского ММЦ Александр Львович Калинкин никогда не видел. Внук фронтовика с детства знал, что дед сложил голову на полях Великой Отечественной, и очень гордился этим.



Долгие годы семья не знала, где похоронен их герой. И только в 1982 году от следопытов пришло письмо, в котором сообщалось, что гвардии старший сержант похоронен в братской могиле под Смоленском.



«Дед родился в 1911 году в Симбирске, в семье железнодорожников, — рассказал нашей газете Александр Львович. — Со слов бабушки, с ними в соседях жили Ульяновы, семья вождя Великой Октябрьской социалистической революции. Примерно в начале 30-х годов супруги Рождественские с тремя детьми переехали в Шумерлю, работали на железной дороге».



В 1937 году отца по доносу арестовали и расстреляли. Мать и дочери были вынуждены уехать. Сын Михаил остался в Шумерле. На войну был призван в июле 1941 года. Дома оставались жена Галина и годовалая дочь Людочка.



«Как рассказывала бабушка, — продолжает Александр Львович, — с фронта дед много писал, присылал фотографии. Потом пропал, а в 1944-м пришла похоронка без указания места захоронения».



Подробности службы и гибели своего деда А.Л. Калинкин узнал несколько лет назад из интернет-ресурса «Память народа». Информация о гвардии старшем сержанте М.А. Рождественском размещена и в республиканской книге «Память»:



«Рождественский Михаил Алексеевич (1911-09.03.1944 гг.). Место призыва — Шумерлинский РВК. Дата призыва — 02.07.1941 г. Воинское звание — гв. старший сержант. Место службы — 42-я гвардейская танковая бригада. Награжден двумя медалями «За боевые заслуги», орденом Красной Звезды. Из наградного листа к представлению медали «За боевые заслуги» ст. сержанта, командира отделения взвода сапер. роты управления 18-й танковой бригады: «За время пребывания в роте управления тов. Рождественский показал себя смелым, инициативным, решительным, требовательным командиром. Выполняя задания командования по прорыву переднего края обороны противника 13 августа 1942 года в районе дер. Прокопово, Алферово, под огнем противника раньше срока и семи часов оборудовал КП и переправу через р. Истру. Быстро и без потерь разминировал передний край обороны противника».



Из представления к ордену: «В боях в районе Лобановского леса 25 февраля 1944 года гв. ст. сержант Рождественский руководил своим отделением при постройке моста через р.Черницу. Несмотря на сильный огонь противника, не покинул своего поста, тем самым обеспечил быстрый проход танков. Выдержку и смелость проявил при эвакуации застрявших танков. Под его руководством при сильном огне противника эвакуировано 4 танка №№ 95, 21, 37, 36. В бою находчив и отважен. Достоин правительственной награды — ордена Славы III степени. Командир роты ст. лейтенант Митницкий. 29.02.1944 г.»



Михаил Алексеевич был тяжело ранен в бою и умер от ран 9 марта 1944 года. Захоронен в селе Гусино Смоленской области, на 2-м общегоспитальном кладбище в братской могиле.

«Есть у меня мечта — побывать на братской могиле деда, — признается внук фронтовика. — Обязательно поеду и поклонюсь герою».

Ольга Дмитриева.







