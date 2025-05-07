Регоператор планирует бесперебойный вывоз ТКО в праздники

В период с 8 по 11 мая «Ситиматик Чувашия» продолжит обеспечивать работу спецтехники, несмотря на традиционно увеличенную нагрузку на систему обращения с отходами в праздничные дни. Вывоз твердых коммунальных отходов будет производиться без выходных в штатном режиме. По всей республике планируется задействовать порядка 100 единиц техники, из них около 40 машин — на улицах столицы Чувашии.



Региональный оператор призывает жителей быть внимательными и не оставлять свой транспорт возле контейнерных площадок, чтобы не создавать препятствий для работы спецтехники.

В случае возникновения вопросов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами необходимо обратиться в диспетчерский отдел «Ситиматик Чувашия» по телефону 8(8352) 70-97-17.



По информации Минприроды Чувашии.