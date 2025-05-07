Помогают по широкому спектру вопросов

В Чувашском филиале фонда «Защитники Отечества» ведут прием представители Военно-социального центра Министерства обороны. Сотрудники ВСЦ помогают действующим военнослужащим и членам их семей по вопросам, которые находятся в ведении Министерства обороны России, включая соблюдение прав, денежное довольствие и социальные выплаты, медицинское и жилищное обеспечение, санаторно-курортное лечение, прохождение военной службы.



Позвонить в ВСЦ можно по номеру горячей линии: 117 (добавочный 2) либо 8-800-600-60-09. Горячая линия работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 час. Специалисты готовы оказать консультационную помощь и поддержку по всем вопросам, связанным с социальными гарантиями, льготами и другими аспектами военной службы.



Чувашский филиал ФЗО.