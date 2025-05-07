На опорной сети автодорог ямочный ремонт завершен



В Чувашии завершен ямочный ремонт опорной сети автомобильных дорог регионального значения, доложил на еженедельной планерке в Доме правительства министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Максим Петров.



Ремонт проведен на площади порядка 26 тыс. кв. метров по дорогам вдоль 36 населенных пунктов республики. Но на этом работа не остановится. Как пояснил министр, 26 апреля на итоговом объезде дорог были выявлены участки, состояние которых существенно ухудшилось после зимы. Один из наиболее проблемных — дорога от с. Калинино до г. Шумерли. Эти участки не вошли в первоначальный план ремонтных работ, подготовленный осенью прошлого года, но для таких случаев на текущий год сформирован резерв в сумме порядка 270 млн рублей. За счет этих средств дополнительно планируется отремонтировать около 12 км автодорог.



По информации cap.ru.