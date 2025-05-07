Герои в нашей памяти живут

В преддверии Дня Победы редакцию посетила ветеран труда, долгие годы проработавшая методистом в Сарапульском промышленно-экономическом техникуме, Лидия Викторовна Никанорова. День Победы для нее праздник особенный, как и для всех — со слезами на глазах. Ведь о войне ей пришлось узнать не понаслышке. В Великую Отечественную воевали ее дед Василий Ивлевич Серебряков и отец Виктор Леонидович Леонидов, а теперь в зоне СВО служит внук Артём.

Дедушке, Василию Ивлевичу, не удалось дождаться Дня Победы. Он служил в конной дивизии, погиб на фронте в 1942 году под Ленинградом в боях на Синявских высотах. Отец Лидии Викторовны, к счастью, вернулся живым, и Лидия, родившаяся в 1953 году, многое от него узнала.

Внук Артём — выпускник школы № 3. В восемнадцатилетнем возрасте пошел в армию и там же подписал контракт на дальнейшую службу. Он служит сапером, выполняет боевые задачи на запорожском направлении. Недавно был ранен и два месяца пролежал в госпитале, а затем находился в отпуске по ранению. Сейчас ему снова пора возвращаться на поле боя, и у Лидии Викторовны очень болит душа, что события более 80-летней давности вновь повторяются. Наверное, Артём не мог поступить по-другому, ведь у него воевали оба прадеда — и Виктор Леонидович Леонидов, и Борис Николаевич Никаноров.



В канун Дня Победы более подробно хотим рассказать об отце Лидии Викторовны.

Виктор Леонидович Леонидов воевал на разных участках 2-го Украинского фронта. После сражения на Курской дуге началось массовое отступление немецких войск с территории Левобережной Украины. В это время Виктор, который был призван в армию в 1942 году, уже успел окончить ускоренные курсы военно-инженерного училища. В 1943 году он был направлен на передовую в качестве командира сапёрного взвода в составе 393-го полка воздушно-десантной стрелковой дивизии.



Первое боевое крещение Виктор получил при форсировании реки Прут. Его взвод обеспечил быстрое и надёжное строительство переправы, что позволило осуществить переброску тяжёлой военной техники и личного состава полка.



Сапёры строили переправу под плотным огнём врага. Их работа опасна и трудна — на воде нет укрытий и все бойцы равны в бою. За успешное выполнение задания лейтенант Леонидов и пятеро его сапёров получили ордена Красной Звезды.



Кроме того, взвод Леонидова строил наблюдательные пункты, дороги и устанавливал заграждения и минные поля. В ходе Корсунь-Шевченковской операции значительная часть немецких войск оказалась в окружении. Отдельные группы солдат пытались небольшими отрядами вырваться из кольца. Взводу было поручено заставить сдаться группу немецких солдат численностью до двадцати человек, которые пытались прорваться из окружения. Немцы отказались сдаваться в плен и сопротивлялись до последнего. Они были уничтожены в бою.



Вторую награду — орден Отечественной войны II степени — Виктор Леонидович получил в 1944 году за активное участие в форсировании рек на территории Румынии, Венгрии и Австрии. В Венгрии он был ранен.



Виктору Леонидовичу доводилось выполнять опасные задания в тылу врага, в том числе захватывать «языка». Иногда ему везло, иногда нет. Но он не прятался за спинами своих солдат-сапёров, а сам отправлялся на опасные и ответственные задания. Он заботился о своих бойцах и берёг их, за что его любили и уважали.



В начале 1945 года ему было присвоено звание старшего лейтенанта. Победу Виктор Леонидович встретил в Чехословакии, рядом с Прагой. В 1945 году демобилизовался, но ненадолго. По спецнабору служил в Западной Украине с 1947 по 1957 годы. Был командиром строительного взвода, заместителем командира, а затем возглавил строительную роту. Со своими обязанностями справлялся на отлично, за что получал благодарности.



По возвращении в родной город Виктор Леонидович работал инженером-экономистом, мастером-строителем, прорабом, инженером-строителем в различных строительных организациях. Он трудился с полной самоотдачей, как и воевал. Об этом свидетельствуют 17 почётных грамот, в том числе и Почётная грамота Президиума Верховного Совета ЧАССР.



В.Л. Леонидов ушёл из жизни в 1993 году, но память о нем жива в сердцах близких. Взрослые стараются передать ее молодому поколению. К примеру, правнук Виктора Леонидовича, Илья, рассказывал о прадеде на площади в своем родном городе Благовещенске, на мероприятии, посвященном Дню Победы. А пока будущие поколения помнят о подвиге прадедов, герои будут жить вечно.

Татьяна Александрова.







