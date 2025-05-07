В тылу тоже был свой фронт!

Всего год отделяет нас от юбилея градообразующего предприятия Шумерли – комбината автомобильных фургонов. 1 июня один из лидеров машиностроения республики отметит 94-летие со дня выпуска первой товарной продукции. За девять с лишним десятилетий истории комбинат видал многое: были успехи и высокие награды, были тяжелые времена, когда только благодаря

личным качествам руководителей предприятия и усилиям многочисленного коллектива удавалось вернуться на путь стабильности и развития. Одними из тяжелейших для комбината, как, впрочем, для предприятий всей страны, были годы Великой Отечественной войны. К началу 1940-х по объему производства и численности работавших комбинат стал крупным предприятием Чувашии.

У комбината были амбициозные планы и задачи. Но всё изменилось 22 июня 1941 года…

На основании постановления Совета народных комиссаров СССР от 1 июля 1941 года и приказов Наркомлеса и Наркомавиапрома комбинат был передан в состав 2-го Управления Народного комиссариата авиационной промышленности для выпуска планеров и самолетов. Предприятию было присвоено новое название – завод 471. Первым директором завода № 471 был назначен конструктор В.К. Грибовский. Его первоочередной задачей было организовать выпуск планеров, скомплектовать и обучить кадры, наладить производственный процесс.



Перевод завода с деревообработки на технологию самолетостроения требовал коренной реконструкции предприятия и дополнительного строительства производственных площадей. На площадях бывшего комбината необходимо было разместить 17 цехов, дополнительно создавались ЖКО, ОРС и участки лесозаготовок. На поле у деревни Шумерли была построена испытательная станция с аэродромом на одну взлетно-посадочную полосу длиной 700 метров. С июля того года начало поступать оборудование с авиационных заводов западных областей страны. Прибывали рабочие и специалисты с семьями – их расселяли в жилом поселке комбината.

Обслуживающий персонал летно-испытательной станции завода.

Снимок военного времени

В первые месяцы войны по мобилизации ушли на фронт 880 работников завода. Становились к станкам и осваивали специальности токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, слесарей женщины и подростки. Если первоначальная численность работающих на заводе составляла 1550 человек, то к концу войны достигла 2590 человек. Пополнение шло за счет выпускников ремесленного училища и вовлечения в производство женщин и подростков.



Большую роль в восстановлении завода № 471 сыграли такие специалисты, как П.Н. Голубков, С.Б. Слуцкий, Х.Г. Хачатуров, М.И. Любанский, И.Н. Мартынов, А.С. Мазуренко, А.М. Тополев, П.И. Строгов, П.А. Абрамов, И.Н. Никитенко, В.И. Тарасов и другие.









Все цеха и подразделения работали ускоренно. Уже на второй день войны дневное задание коллективом было выполнено на 119 %, 25 июня – на 120 %, на следующий день – и вовсе на 243 %. Люди трудились без выходных, не покидая свои рабочие места до тех пор, пока не выполняли задания. В итоге план 1941 года был выполнен досрочно. За достигнутые успехи в следующем, 1942-м, году коллективу завода приказом главного управления Наркомата авиационной промышленности СССР было присуждено второе классное место и вручена денежная премия. Причем вопросы питания и быта работников ставились во главу наряду с производственными. К примеру, тем рабочим, кто трудился по 12-15 часов в сутки и по несколько дней не выходил за пределы завода, выдавались бесплатные стахановские горячие обеды и ужины.



В 41-м вспомнили о радиокузовах, которые комбинат выпускал в конце 1930-х. Был получен приказ восстановить это производство, его начальником назначили опытного специалиста и умелого руководителя Г.Г. Петрова. Уже к середине декабря производство наладили и весь 1942 год завод поставлял фронту радиокузова, ни разу не сорвав график.



За 6 месяцев 1941 года завершилась реконструкция площадей под выпуск планеров. В октябре того года в Шумерлю прибыл основной эшелон с оборудованием ОКБ-28 конструктора Грибовского. К 7 ноября был создан первый десантный планер на 11 человек (Г-11), к концу года шумерлинский авиазавод выпустил первые десять серийных машин. Производственный процесс шел полным ходом до лета 1942 года.



Завод продолжал наращивать выпуск новой продукции. Во всех цехах велось обучение рабочих новым специальностям. Одновременно изготавливались детали, узлы и агрегаты планеров. В 1943 году завод получил план выпуска самолетов У-2, По-2, Як-6. Организацию выпуска самолетов поручили И.Н. Мартынову, назначенному директором завода. Для осуществления полученного задания требовались дополнительные площади для окончательной сборки. В течение 1943 года был построен и сдан в эксплуатацию сборочный цех площадью 2360 кв. метров. За год завод выпустил 112 самолетов. К 1944 году завод полностью освоил проектные мощности и подготовил кадры для всех технологических операций. Самолетов было выпущено в 5 с лишним раз больше, чем в 43-м.

Самолёт У-2 (с 1944 года По-2) знаком многим по художественным фильмам о войне. Главным конструктором самолёта был Н.Н. Поликарпов. Всего насчитывается 9 модификаций – гражданских и вооруженных. 24 % этих самолетов, произведенных в СССР за годы Великой Отечественной, «родились» на авиазаводах в Шумерле и в Козловке

По-2 был самым главным из всех самолетов, выпускавшихся заводом. Его прозвали «кукурузником», но летчики уважали эту крылатую машину. Шумерлинцы выпускали По-2 до сентября 1948 года. Небольшими партиями выходил и двухмоторный бомбардировщик Як-6, но из-за невысоких летных качеств его сняли с производства к концу 1943 года.



Выпуск самолетов проходил в тяжелых условиях. С ликвидацией в 1941 году деревообрабатывающего и мебельного производства разрушилась отработанная система обеспечения котельной завода «Большевик». Чтобы иметь пар и электроэнергию в нужных объемах, были организованы лесозаготовительные участки, на которых трудились до 100 человек. Но на протяжении всего военного времени они не справлялись с планом заготовок, потому что не хватало лошадей для трелевки леса, автомашин – для его вывозки. Перебои в поставке пара и электроэнергии длились от 3 до 6 часов в сутки. Только в 1944 году было выделено необходимое для организации резервной энергетической базы оборудование. Эти мощности вступили в строй во втором полугодии 1945 года.

19 октября 1943 года Як-6 с руководством завода № 471 на борту, пытаясь сделать круг над летным полем заводского аэродрома, рухнул на землю. Погибли директор Иван Мартынов, парторг Александр Мазуренко, главный технолог Сергей Травин, инженер Игорь Соснин, летчик-испытатель Павел Павлов и бортмеханик Александр Тимошин. Их похоронили у входа на городское кладбище (так называемая братская могила летчиков на старом кладбище)

Несмотря на тяжелые условия работы, при недостатке тепла и электричества, коллектив завода из месяца в месяц выполнял планы выпуска самолетов. Широкое распространение получила такая форма соцсоревнования, как борьба за овладение профессиональным мастерством. Первыми звания «Лучший по профессии» были удостоены слесарь Н. Сергунин, токарь И. Лаптев, медник П. Велединский, молотобоец Д. Хромин. Иван Лаптев в отдельные смены выполнял нормы выработки более чем на 1000 %, а месячное задание перевыполнял в 6 раз. В 1943-44 годах 86 работников предприятия за достижение высокой производительности труда награждались почетными грамотами Президиума ВС Чувашии. Высокий авторитет был у комсомольско-молодежных бригад, возглавляемых бригадирами А. Коротковым, Н. Сергуниным, И. Ломтевым. Самой высокой производительности труда добился один из лучших токарей авиазавода Владимир Щеглов: в ночь на 17 октября 1944 года он выполнил сменное задание на 1500 %.



Рождались новые почины, шлифовались более эффективные формы труда. В 1944 году молодежные бригады авиазавода без ущерба для производства высвободили на другие работы значительное число рабочих, ИТР и служащих. От внедрения этого поточного метода производительность труда повысилась на 32 %, трудоемкость изготовления самолетов сократилась на треть, себестоимость выпускаемой продукции снизилась на 7,6 %. В 1944 году без увеличения количества оборудования, производственных площадей и рабочей силы выпуск самолетов удвоился.

Грибовский Владислав Константинович (7 сентября 1899 г. — 9 мая 1977 г.) — советский военный летчик и авиаконструктор, директор и главный конструктор завода № 471 с 1941 года по октябрь 1942 года. Создатель планера Г-11. Всего в период с 1925 по 1942 годы им было создано около четырех десятков планеров и самолетов. Его именем названа улица в залинейной части Шумерли

П.А. Велединский строил цеха №№ 3, 4, 5 и 7, гнутарный, куда перешел работать медником. В 1944 году был признан лучшим медником завода

24 мая 2025 года исполняется 100 лет со дня рождения одного из известных в Шумерле заводчан — Серова Владимира Николаевича. В наш город он приехал с семьей в 1936 году из Пильны. Его трудовая деятельность на деревообрабатывающем комбинате началась 23 июня 1941 года. На заводе № 471 он посещал учёбу по изучению чертежей деталей самолёта. Работал наравне со взрослыми. Дважды он обращался в военкомат, чтобы добровольцем пойти на фронт. Но от завода № 471 Владимиру Николаевичу была оформлена спецбронь. У тех, кто был оставлен работать в тылу по спецброни, паспорт и военный билет хранились в отделе кадров завода, чтобы не сбежали на фронт — в тылу тоже нужны были рабочие. Когда 28 октября 1941 года началось строительство Сурского оборонительного рубежа, Серов один день ходил на рытье окопов, а на следующий день возвращался работать на завод.

На Шумерлинском комбинате автофургонов Владимир Николаевич проработал до выхода на заслуженный отдых в мае 1992 г. Скончался 13 августа 2019 года.

За годы войны сравнительно небольшой завод изготовил и поставил Советской Армии 137 планеров и 1130 самолетов. Дополнительно изготавливались и поставлялись запчасти, велось техническое обслуживание самолетов на закрепленных базах и аэродромах.



Вчерашние мебельщики не только самоотверженно трудились в тылу, выпускали боевую технику, но и беспощадно громили врага на фронте. В годы Великой Отечественной войны с завода ушли на фронт 1200 человек – около половины от всей численности работавших. 177 из них не вернулись. В память о тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Родины на фронтах, кто своим трудом приближал Победу в тылу, напротив проходной комбината, в сквере на ул. Ленина, 9 мая 1977 года был торжественно открыт памятник-обелиск. Скульптор В.П. Черепанов изобразил фигуру солдата, призывающего идти в атаку. А в июне 1987 года в сквере был установлен монумент планера Г-11 в память о шумерлинцах — тружениках авиационного завода № 471 и планеристах-десантниках, летчиках.

Копия планера военных лет выполнена в масштабе 1:2. Планер Г-11 имел длину 9,8 метра, размах крыльев – 18 метров, весил без нагрузки 1,2 тонны, пролетный вес – 2,4 тонны. Мог бесшумно планировать со скоростью до 146 км/час, садиться на малые площади. Кроме пилота, мог переносить 10 бойцов.

Подготовлено по материалам книги «70 лет КАФ. С уважением к времени», сайта г. Шумерли, поисковых и архивных информационных ресурсов, Шумерлинского историко-краеведческого музея.







