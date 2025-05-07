Во имя жизни на земле

Великая Отечественная – самая ужасная война в истории нашего государства, да и всего мира.

Эта война оставила глубочайший след в жизни всего населении нашей страны. Победа досталась слишком большой ценой. Миллионы людей, сложившие свои головы, были чьими-то мужьями, жёнами, детьми, родителями. Эта всенародная трагедия коснулась и моей семьи.

Я, дочь педагога-фронтовика, хочу рассказать о своём отце Севастиане Михайловиче Архипове, кавалере орденов Отечественной войны 1 и 2 степеней, ордена Красного Знамени, многочисленных медалей. Рассказать о его воспоминаниях, чтобы молодое поколение ощутило себя частью великой истории, наследником тех людей, которые выстояли, победили. Ведь не зная прошлого, невозможно понять и осмыслить настоящее.



Издавна на Руси на службу в армию провожали всем селом. Вот и 27 ноября 1939 года до околицы деревни Тури-Выла Аликовского района Севастиана Архипова провожала многочисленная родня, односельчане. Пришли на проводы педагоги и ученики Юманайской семилетней школы, где за полтора года молодой учитель завоевал уважение и любовь. На проводах призывника по-бабьи заголосила мать. Севастиану было жалко мать и он, обняв её за плечи, пытался успокоить: «Не плачь, мама, не на войну же ухожу. Я вернусь». Эти слова женщину не утешили, ведь ходили слухи о скорой войне и материнское сердце разрывалось от боли: удастся ли вновь свидеться с сыном, и скоро ли?



…На имя Архиповых пришло письмо от сына: «У меня всё нормально, попал я в Киевский округ 5 Армии, 27 стрелкового корпуса 460-го артиллерийского полка. Выучился на сержанта. А теперь нас перекинули в военный лагерь на станцию Коваль Западной Украины». Впоследствии стало известно, что 18 июня полк, в котором служил Севастиан Архипов, подняли по тревоге и увезли в город Луцк, а потом в сторону Владимира-Волынска. «22 июня мы были на границе, нас построили по тревоге, — позднее сообщил Севастьян Михайлович, — а в 4 часа утра началась бомбёжка. Артиллеристы приняли бой, у них было хоть какое-то оружие – пушки, снаряды. А мы, связисты, были наводчиками, отдавали команды, куда посылать снаряды. Кроме пистолетов, у нас ничего не было, даже патронов. Так было в первый день войны».



Связь с сыном внезапно прервалась. Были тревожными сообщения дикторов радио. И вдруг долгожданная весточка от сына: «Наши войска отступили до Луцка. В лесу под Ровно нас накормили, вооружили, дали плащ-палатки. Едва мы успели выйти из леса, как попали под бомбёжку. Пришлось отступить к Шепетовке, к Житомиру. Переправившись через Припять, Днепр, Десну, дошли до Чернигова, направились в сторону Лубны». Скупые строчки, за которыми скрывались тяжёлые военные будни. Севастиану часто приходилось видеть, как гибли на поле боя его товарищи, и каждый раз его сердце сжималось от боли и бессилия, а голову сверлила мысль: «О чём ты думал, мой друг, перед тем как упасть и вздохнуть в последний раз на земле? Кому это нужно, чтобы тысячи и тысячи людей умирали? За что?» И не находил ответа. Кому нужна эта война? Кому это нужно, чтобы вчерашние мальчишки перебегали от ямки к ямке, от окопа к окопу, ползли, лежали, пережидая бомбёжку и миномётные шквалы, а потом опять вскакивали, стреляли, рыли окопы, землянки; после боя, упав в изнеможении на землю, снимали сапоги, распутывали портянки, чтобы отдохнули затёкшие ноги? Севастиан постоянно думал, мечтал о возвращении домой, о встрече со своими родными, любимыми учениками, о мирной и светлой жизни…



Полк, в котором воевал мой отец, попал под сильнейший огонь, нарвавшись на автоматчиков. Отцу повезло – спасла его жизнь пушка, за которой он спрятался. Когда пальба немного стихла, Севастиан побежал в сторону реки Сулы. Решил переплыть, но ледяная осенняя вода сковала тело и он начал тонуть. Судьба оказалась к нему благосклонной – помог оказавшийся поблизости офицер.



В Старом Осколе Севастиан воевал в отдельном миномётном дивизионе. Зимой полк участвовал в жестоких боях под Харьковом, летом попал в окружение. «Я спрятался в копне сена одного хутора, − вспоминал Севастиан Михайлович. – Задремал. И вдруг почувствовал: что-то шуршит снаружи. Вилы прошли совсем рядом, едва не задев меня. Это хуторянка пришла за сеном для скотины и при виде меня вскрикнула от испуга. Придя в себя, она привела меня в хату, дала воды помыться, напоила-накормила». Так, с риском для жизни простая украинка окружила русского солдата заботой и вниманием, благословила на дорогу, на счастливую и долгую жизнь, зашила оберег в подкладку его мундира. Чувашский парень понял тогда, что все люди, какой бы национальности ни были, − братья. И перенёс эту эстафету добра и любви через всю жизнь.



«Вместе с другими бойцами я добрался до райцентра Репьевки, что в Воронежской области, − сообщал впоследствии фронтовик. − Меня направили в 993-й зенитный артиллерийский полк, который с начала 1943 года с жестокими боями продвигался к Курской дуге, освобождая Белгород. В одном из боёв я получил ранение в голову и меня переправили в госпиталь под Полтавой. Позднее я вернулся в 203-й стрелковый полк 70-й стрелковой Глуховской дивизии и участвовал в боях за освобождение Винницы. Там на станции захватили много немецких танков. Я в это время был командиром взвода. За освобождение ст. Винницы меня наградили орденом Красной Звезды. Но в районе Каменска-Подольского был ранен в третий раз осколком гранаты».



Только после войны, в День Победы, когда собиралась вся наша многочисленная семья, отец рассказывал нам, своим детям, внукам и правнукам, об истинных чувствах, которые испытывал на войне. «Бывали моменты, когда приходило отчаяние. Кажется, нет больше сил, чтобы подняться, хочется прижаться к земле, она — спасительница и всё на ней мило до чахлой былинки, до примёрзшего стебелька ковыля. Но приходило время, и после всего этого – преодоление.

Преодоление страха. Преодоление – это мужество. Не верьте тем, кто говорит, что на войне не страшно. Только мужество и самообладание берут верх над страхом. И вот уже делаешь рывок и бросаешься вперёд, навстречу врагу, а возможно, и навстречу собственной гибели. Но уже ничто не может остановить. В какое-то мгновение приходит ощущение, что Родина – это не привычный твой мир, а вся огромная наша страна. И вера в неизбежность победы».



В мае 1944 года в составе сталинских комендантских войск Севастиан Михайлович был направлен в Польшу. До этого он прошёл ускоренные курсы изучения польского языка. В Польше его назначили военным комендантом двух городов – Скальмежице-Нове и Рашкова. В Польше Севастиан Архипов и встретил Победу. Ему предлагали остаться и преподавать жителям русский язык и литературу, но он отказался – неудержимо тянуло на родину.



Находясь далеко от Чувашии, Севастиан не раз мысленно представлял, как увидит родные, такие милые его сердцу живописные места, деревню, сад, лихо вбежит по ступенькам крыльца отчего дома, обнимет отца и мать… Севастиан сдержал данное матери обещание – вернулся домой… семь лет спустя. Бравый 25-летний сержант, награждённый за боевые заслуги орденами Отечественной войны 1 и 2 степеней, орденом Красной Звезды и многочисленными медалями, полный надежд и замыслов…



Вот он и дома. Но радость возвращения была омрачена. Полдеревни сгорело. И дом Архиповых тоже. Никто не вышел навстречу. Сердце бывалого солдата сжалось от боли, когда он увидел, как на месте дома, на пепелище, копошится, выискивая что-то, чумазый мальчуган лет трёх-пяти. Оказалось, это его младший брат Гай. Семья Архиповых ютилась в землянке. Погиб под Сталинградом старший брат Николай, лежала на нарах опухшая от голода мать. Дождавшись сына, на другой день тяжелобольная мать умерла.



Стиснув зубы, мужественный солдат взял на себя все заботы о семье, параллельно занимался строительством дома. Сразу же приступил к работе в Юманайской средней школе. Стал учителем русского языка и литературы. Статный, обходительный фронтовик нравился многим девчатам, но ему приглянулась ясноглазая, симпатичная учительница чувашского языка и литературы Ольга Александровна и он вскоре женился на ней, начал обустраиваться на новом месте. Жизнь постепенно налаживалась, рождались дети, потом внуки, многие из которых тоже стали педагогами. Образовалась целая династия, общий стаж которой сейчас около 500 лет.



За свои успехи в работе, за добросовестный труд С.М. Архипова назначили директором школы. В этой должности он поработал более 20 лет. В 1978 под его руководством было построено новое двухэтажное здание школы, где сейчас обучаются юманайские дети. Теперь Юманайская средняя школа носит имя С.М. Архипова — фронтовика, педагога, директора школы, Человека с большой буквы. На здании висит мемориальная доска.



Беззаветно преданный педагогическому делу, педагог-фронтовик всю свою жизнь посвятил просвещению родного чувашского народа, многое сумел сделать для развития образования родного края. Сотням своих воспитанников он вручил путёвки во взрослую жизнь, щедро делясь с ними своими обширными знаниями, житейской мудростью, душевной энергией, искренней любовью к Родине, к жизни.



Л. Арсентьева, дочь ветерана Великой Отечественной войны.