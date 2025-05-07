Волонтёрство стало значимой тенденцией социальной реальности

В Чувашии утвержден перечень мер поддержки участников добровольческой (волонтерской) деятельности. Республиканские органы исполнительной власти теперь будут размещать информацию о мерах поддержки в единой информационной системе в сфере развития добровольчества «Добро.рф». Органам местного самоуправления муниципальных образований республики необходимо утвердить аналогичные меры поддержки волонтеров.

Как отмечают в Управлении Главы Чувашской Республики по молодёжной политике со ссылкой на платформу «Добро.рф», в регионе зарегистрированы и активно проявляют свою гражданскую позицию более 86,1 тысячи волонтеров, в том числе и серебряные добровольцы. В настоящее время зарегистрировано 8 крупных добровольческих объединений, 3 волонтерских центра, более 400 волонтерских отрядов и волонтерских центров в образовательных организациях. В каждом из 23 муниципальных образований функционирует волонтерский штаб и 35 волонтерских штабов находятся при образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования. Также осуществляют свою деятельность более 30 общественных объединений, вовлечённых в добровольческую деятельность. Открыто 13 центров общественного развития «Добро.Центр». Для того чтобы муниципальные волонтерские отряды могли оперативно реагировать на происходящее вокруг, на базе «Добро.Центров» будет создан костяк компетентных в различных направлениях волонтеров. Сами центры будут приведены в соответствии с брендбуком, оснащены новым оборудованием. Напомним, создать в каждом муниципальном округе «Добро.Центры» поручил Глава региона Олег Николаев.



Подготовила Н. Владимирова.