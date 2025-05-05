Пусть ваши герои снова пройдут в Бессмертном полку

80 лет назад наши отцы, деды и прадеды подарили нам Мир! И в День Победы мы снова можем увидеть их в строю!

Если 9 мая вы не сможете попасть на шествие оффлайн, примите участие в онлайн-акции. Подать заявку можно с 23 апреля по 6 мая. Загрузите фото ветерана на сайте Бессмертного полка России или в мини-приложениях ВКонтакте и Одноклассники.

В год, объявленный президентом Владимиром Путиным Годом защитника Отечества, можно впервые отреставрировать и колоризировать фотографию своего ветерана, а также поделиться историей о нем в социальных сетях.