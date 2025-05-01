С Днём международной солидарности трудящихся!
Гордимся нашим коллективом и славными традициями.
Уважаемые работники, ветераны труда ШЗСА и жители нашего города, сердечно поздравляем вас с 1 Мая — Праздником Весны и Труда!
Наше предприятие — одно из старейших в России, с богатой историей и славными трудовыми традициями. На протяжении многих лет коллектив ШЗСА демонстрирует профессионализм, преданность делу и нашему городу. Благодаря вашему труду, упорству и ответственности мы развиваем производство и укрепляем статус градообразующего предприятия.
Мы гордимся не только нашими производственными достижениями, но и социальной ответственностью перед работниками и жителями города. Создание комфортных условий труда, поддержка ветеранов, развитие инфраструктуры и забота о будущих поколениях — важнейшие приоритеты для нас.
В этот праздничный день желаем вам новых трудовых свершений и уверенности в завтрашнем дне. Пусть ваш труд будет достойно оценён, а солидарность и взаимовыручка всегда остаются нашей главной силой!
Правление корпорации «Проект-техника» и руководство АО «ШЗСА».