С Днём международной солидарности трудящихся!

Гордимся нашим коллективом и славными традициями.

Уважаемые работники, ветераны труда ШЗСА и жители нашего города, сердечно поздравляем вас с 1 Мая — Праздником Весны и Труда!



Наше предприятие — одно из старейших в России, с богатой историей и славными трудовыми традициями. На протяжении многих лет коллектив ШЗСА демонстрирует профессионализм, преданность делу и нашему городу. Благодаря вашему труду, упорству и ответственности мы развиваем производство и укрепляем статус градообразующего предприятия.



Мы гордимся не только нашими производственными достижениями, но и социальной ответственностью перед работниками и жителями города. Создание комфортных условий труда, поддержка ветеранов, развитие инфраструктуры и забота о будущих поколениях — важнейшие приоритеты для нас.



В этот праздничный день желаем вам новых трудовых свершений и уверенности в завтрашнем дне. Пусть ваш труд будет достойно оценён, а солидарность и взаимовыручка всегда остаются нашей главной силой!



Правление корпорации «Проект-техника» и руководство АО «ШЗСА».