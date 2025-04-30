В апреле во всем мире прошли акции и мероприятия в рамках Всемирного дня распространения

информации об аутизме. Ежегодный межрегиональный инклюзивный фестиваль «#ЛюдиКакЛюди» — это возможность узнать о том, что такое аутизм, как живут люди с таким диагнозом,

как можно им помочь и как поддержать включение детей и взрослых с расстройствами

аутистического спектра (РАС) в повседневную жизнь.

Шумерлинская школа-интернат является региональной площадкой фестиваля. 2 апреля школа распахнула свои двери для обучающихся, их родителей, для тех, кого интересует эта проблема.

Педагоги школы и её воспитанники подготовили очень обширную программу. Участвуя в акции «Подари синий шарик», обучающиеся вместе с учителями вышли на улицы Шумерли и раздали прохожим синие шарики, символизирующие поддержку и понимание людей с расстройством аутистического спектра. С обучающимися младших классов были проведены занятия на развитие и совершенствование социальных и коммуникативных навыков.



Участники фестиваля смогли посетить выставку детских рисунков и поделок, несколько творческих мастерских по интересам, где прошли мастер-классы для обучающихся и их родителей по нетрадиционной технике рисования и изготовлению открыток. На внеклассном мероприятии «Мы просто другие» обсудили важность проблемы людей с аутизмом и говорили о толерантном отношении к таким людям. Просмотр видеоролика помог увидеть и понять, кто такие «дети дождя», какие чувства они испытывают и как видят мир.



В спортивном зале школы прошла захватывающая спортивная эстафета между командами воспитателей «Динамит» и родителей «Импульс». Кроме того, в фойе школы был представлен информационный бюллетень «Спорт и дети с РАС», где все желающие могли узнать больше о возможностях для детей с аутизмом.



Теплая, творческая, уютная атмосфера фестиваля способствовала формированию эмпатии и понимания среди всех участников, что очень важно для создания доброжелательной и поддерживающей среды. Важно помнить об аутизме не только в день 2 апреля, но и всегда, когда мы общаемся с людьми с РАС, потому что только инклюзивное, открытое и неравнодушное общество может быть цивилизованным в гуманитарном смысле этого слова.



Л. Веселкина, Л. Арсентьева, педагоги Шумерлинской школы-интерната.