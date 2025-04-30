В рамках продолжающегося рабочего визита в Узбекистан Глава Чувашии Олег Николаев ознакомился с работой предприятий газохимического комплекса Кашкадарьинской области — Шуртанским газохимическим комплексом и заводом «Uzbekistan GTL».

«Сегодня обсудили перспективу участия чувашских предприятий в области обеспечения АСУТП — Автоматизированными системами управления технологическим процессом. Наши предприятия обладают всеми компетенциями, чтобы комплексно реализовывать современные решения», — сообщил Олег Николаев, отметив, что свою продукцию партнерам из Узбекистана уже готов поставлять Чебоксарский электроаппаратный завод.

Компания ООО «Шуртанский газохимический комплекс» специализируется на глубокой переработке природного газа, в результате которой производятся очищенный природный газ, углеводородный сжиженный газ, стабильный газовый конденсат, полиэтилен в гранулах, а также готовые изделия из полиэтилена, товары народного потребления, а также техническая сера (которая входит в основные товарные группы импорта Чувашской Республики из Узбекистана).

Завод «Uzbekistan GTL» — один из наиболее передовых заводов в мире по производству синтетического жидкого топлива с наименьшим вредным воздействием на атмосферу. Предприятие перерабатывает природный газ, добываемый на Шуртанском газовом месторождении, в авиакеросин, дизельное топливо и нафту.

Члены Экспертного клуба Чувашии прокомментировали новость о намерении чувашских предприятий поставлять в Узбекистан автоматику для газохимических производств.

Кудряшов Сергей Владимирович, заместитель Председателя Общественной палаты Чувашской Республики, председатель комиссии по вопросам социальной политики, национальным вопросам, делам молодёжи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию:

Визит Олега Николаева, Главы Чувашии, в Узбекистан открывает новые направления для сотрудничества между Чувашией и Узбекистаном в области высоких технологий и промышленности.

Обсуждение участия чувашских предприятий в обеспечении АСУТП подчеркивает стремление к интеграции современных технологий в производственные процессы. Это не только способствует повышению эффективности, но и открывает новые рынки для чувашской продукции.

Чебоксарский электроаппаратный завод уже готов поставлять свою продукцию узбекским партнерам, что свидетельствует о высоком уровне доверия и взаимопонимания между регионами. Это сотрудничество может стать примером успешной интеграции технологий и ресурсов, что в свою очередь приведет к созданию новых рабочих мест и развитию экономики обеих сторон. А Шуртанский газохимический комплекс и завод «Uzbekistan GTL» представляют собой примеры передовых технологий в переработке природного газа.

Глубокая переработка позволяет не только получать разнообразные продукты, но и минимизировать экологический след. Это особенно важно в современном мире, где устойчивое развитие становится приоритетом для многих стран.

Комахидзе Альберт Сулейманович, заместитель Председателя Общественной палаты Чувашской Республики, председатель комиссии по экономической политике и развитию предпринимательства, председатель постоянно действующей рабочей группы по взаимодействию с экспертным сообществом:

Поездка делегации из Чувашской Республики во главе с Олегом Николаевым в Узбекскую Республику приносит плоды, развивает новые международные и экономические связи.

К слову, не только экономика нас связывает, но и исторические корни. Узбеки и Чуваши являются еще и тюркоязычными народами, что, возможно, и будет являться развитием честных, конкурентных, добросовестных, экономических и культурных связей.

Афанасьев Станислав Николаевич, член Общественной палаты Чувашской Республики, руководитель исполкома регионального отделения Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» в Чувашской Республике:

Глава Чувашской Республики Олег Николаев в ходе визита в Узбекистан обсудил вопросы дальнейшего развития торгово-промышленного сотрудничества между странами. В частности, при посещении предприятий газохимического комплекса предложил и представил возможности поставок чувашскими предприятиями в Узбекистан автоматики для газохимических производств. Автоматизация позволит партнёрам из Узбекистана рачительно использовать не только воду, но и электричество, другие значимые ресурсы. Олег Николаев отметил, что Чувашия обладает развитой промышленностью, необходимыми компетенциями для реализации современных решений в области автоматизации, и готов предложить передовые решения для модернизации производств.

В качестве перспективного партнёра для сотрудничества в сфере модернизации газохимических производств Главой Чувашской Республики был представлен Чебоксарский электроаппаратный завод, специализирующийся на выпуске оборудования для автоматизации. Возможными партнёрами для сотрудничества с Узбекской стороны могут быть Шуртанский газохимический комплекс и завод «Uzbekistan GTL» в Кашкадарьинской области. Представители узбекских предприятий проявили интерес к продукции Чебоксарского электроаппаратного завода.

Таким образом, предложенные планы по поставке автоматики для газохимических производств чувашских производителей в Узбекистан могут способствовать расширению возможностей для бизнеса, укреплению экономических связей между странами и развитию взаимовыгодного сотрудничества.