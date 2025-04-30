Судьба семьи в судьбе страны

В дни смертельной для нашей страны опасности на защиту Родины вставали и стар и млад. Нередко на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками из одной семьи уходили по несколько сыновей. Есть такая семья и в Ходарах. Это семья Николаевых-Ногаевых. У Ивана Николаевича и Екатерины Николаевны родилось 8 детей: Фёдор, Григорий, Филипп, Ионикий, Зинаида, Александр,

Николай, Петр. Единственная дочь Зина умерла еще в младенчестве. Из семерых сыновей в Великой Отечественной войне приняли участие шестеро.

Старший сын Фёдор родился 27 апреля 1912 года. На фронт был призван Шумерлинским РВК в июле 1941 года. Воевал в 115-м отдельном батальоне химической защиты 40-й армии Западного фронта. С 12 декабря 1943 года он сражался на 1-м Украинском и 2-м Украинском фронтах в звании сержанта. Во время выполнения боевой задачи по дымовому прикрытию действий наших войск 2 мая 1944 года он, несмотря на сильнейший артиллерийский огнемётный огонь, своим расчётом обеспечил своевременное поднятие дымовой завесы на своём участке. Обнаружив просвет в дымовой волне, по собственной инициативе под обстрелом противника установил и ввёл в действие дополнительную дымовую точку на новом месте, чем обеспечил сплошную дымзавесу. За проявленную инициативу и мужество, способствовавшие выполнению боевой задачи сержант Фёдор Иванович Николаев был награждён медалью «За отвагу». После войны вернулся к мирной профессии. С супругой Татьяной вырастили троих детей. Умер Фёдор 7 января 1986 года.

Второй сын Григорий родился в 1914 году. До войны работал учителем родного языка в деревне Кюстюмеры Вурнарского района. Осенью 1941 года был призван на фронт Вурнарским РВК. Воевал в 12-й гвардейской стрелковой дивизии в 29-м гвардейском стрелковом полку. Последнее место службы — 12-я гвардейская стрелковая дивизия, 81-й ГВ ОБС, гвардии красноармеец, политрук. Погиб 5 июля 1942 г. Захоронен Григорий в братской могиле в деревне Зайцево Тульской области. Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» посмертно. До войны успел жениться. Супругу звали Мария Васильевна. В семье родилась дочь Алевтина.



Третий сын Филипп родился 24 июня 1916 года. После окончания местной школы учился в Калининском педагогическом училище. Долгое время работал учителем начальных классов в Ходарской школе. В мае 1937 года был призван на службу в Красную Армию. В начале войны Филипп Иванович женился на Елизавете Петровне Дементьевой. В счастливом браке родилось шестеро детей. Во время войны окончил Ташкентскую межкраевую школу НКВД. Воевал на 1-м и 2-м Украинском фронтах в составе 88-й тяжёлой гаубичной артиллерийской бригады 3-й гвардейской армии. Служил в контрразведке «Смерш» в звании старшего лейтенанта. Дважды был награжден орденом Красной Звезды, а также орденом Отечественной войны 2-й степени и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Первый орден Красной Звезды он получил за то, что в боях с немецко-фашистскими захватчиками проявил мужество, смелость и высокие образцы работы, отдавая все силы на мобилизацию дивизиона для окончательного разгрома врага. Во время боевых действий он находился на боевых порядках, проводил с бойцами и командирами беседы о военной бдительности и военной тайне, тем самым поднимал высокий моральный дух бойцов.



После войны Филипп Иванович трудился управляющим конторы «Заготлёна». Затем с семьей переехал в Туркмению. Там он долго проработал в милиции. В начале 1990-х годов в Туркмении начались волнения и гонения на русских. Тогда, будучи уже на заслуженном отдыхе, он с семьей вернулся в Чувашию. Его не стало 11 марта 1992 года.



Ионикий родился 13 ноября 1918 года. Работал на острове Сахалин поваром. Оттуда и был призван на фронт. Храбро сражался с немецко-фашистскими захватчиками. После войны вернулся к мирной профессии. С супругой Евдокией Петровной вырастили двух сыновей – Николая и Виктора. Ушёл из жизни 28 января 1981 года.



Удивительна судьба ещё одного сына, Александра. Он родился 14 октября 1923 года. Учился в Ходарской школе, которую окончил в 1941 году. Буквально накануне начала войны у десятиклассников закончились экзамены. Выпускники даже не успели получить документы об образовании — началась война. В ряды Красной Армии Александр был призван 16 февраля 1942 года. Окончил Пушкинское танковое училище. Служил в 20-й гвардейской механизированной бригаде 1272-го стрелкового полка 384-й дивизии. Последняя должность — командир взвода средних танков (Т-34), звание — лейтенант. Раненым попал в плен. В последствии всю жизнь прожил с осколком в копчиковом позвонке. Прошёл Освенцим и Бухенвальд. Видимо, из-за того, что оказался в плену, считался погибшим в бою 27 апреля 1944 года в Иваново-Франковской области. Уволился из армии 6 января 1946 года. После войны окончил Сахалинский нефтяной техникум и заочный факультет Московского института нефтехимической и газовой промышленности.

Приобрел специальность инженера-буровика нефтяных и газовых скважин. С 1952 года всю сознательную жизнь посвятил нефтяной промышленности Сахалина. Награжден орденом Отечественной войны 1 степени, медалью «За отвагу» и другими медалями. После выхода на заслуженный отдых в 1979 году переехал в Днепропетровск. Изучал историю своего рода, собрал сведения и составил родословное древо. Прожил Александр Иванович долгую жизнь. Он умер в 2015 году в возрасте 92 лет.



Николай родился в 1925 году. Был призван на фронт совсем молодым юношей в феврале 1942 года Шумерлинским РВК. Сражался в составе 115-й стрелковой дивизии. Он пропал без вести 24 ноября 1943 года.





Младший из сыновей, Петр, родился 9 марта 1928 года. Работал председателем колхоза в селе Ходары и в деревне Егоркино. С супругой Тамарой Яковлевной вырастили дочерей, Татьяну и Елену, и сына Сергея. Петр ушёл из жизни 28 октября 1993 года.



В настоящее время в Ходарах проживает сын Филиппа Ивановича, Александр, вернувшийся из Туркмении в родную Чувашию. Александр – участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. С супругой Ниной Игнатьевной воспитали 5 детей.



В Пилешкассах проживает младшая дочь старшего из семи братьев, Фёдора Ивановича, — Раиса.

Память о подвиге своих предков в семье бережно хранится и передается из поколения в поколение.



С. Николаев, Ходарская школа им. И.Н. Ульянова.