Осторожно: энцефалитный клещ!

С 28 апреля по 11 мая проводится тематическая горячая линия по вопросам профилактики клещевого энцефалита и других инфекций, передающихся клещами.



Получить консультации специалистов о правилах индивидуальной защиты от нападения клещей, основных признаках болезни, а также узнать, что делать и куда обращаться, если вдруг произошло присасывание клеща, можно по телефону 8(8352) 58-25-88. Звонки от жителей республики принимаются с 9.00 до 12.00 час., с 13.00 до 16.00 час.



Получить консультацию можно и в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Чувашии в г. Шумерле по тел. (83536) 2-29-15.



Консультирование граждан также осуществляется специалистами единого консультационного центра, который функционирует в круглосуточном режиме и без выходных дней по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).



Управление Роспотребнадзора по Чувашии.