Налоговики предупреждают об участившихся случаях мошеннических звонков

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике предупреждает об участившихся случаях мошеннических звонков гражданам. Под предлогом подтверждения или уточнения записи на прием в обособленные подразделения управления злоумышленники, представляясь сотрудниками службы, пытаются получить доступ к паспортным данным граждан и другим конфиденциальным сведениям (ИНН, СНИЛС).

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике обращает внимание на то, что специалисты налоговых органов не запрашивают персональные данные, не осуществляют запись на прием в налоговый орган по телефону, не спрашивают коды и не просят перейти по ссылкам, ведущим на сторонние сайты.



Налогоплательщик записывается на прием в налоговый орган самостоятельно, используя электронный сервис ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию». Для записи достаточно ввести фамилию, имя и электронную почту гражданина, выбрать обособленное подразделение, услугу и удобное время для посещения. Далее на указанный адрес электронной почты придет уведомление о подтверждении записи. Обращаем внимание, что указанный сервис предназначен только для самостоятельной записи на прием и не запрашивает код подтверждения из «Госуслуг» или из других электронных ресурсов.



В случае сомнений в подлинности звонка следует обратиться в налоговый орган лично или по телефонам, указанным в разделе «Контакты» на сайте ФНС России, или по номеру контакт-центра налоговой службы 8-800-222-22-22.



Отдел оказания государственных услуг.