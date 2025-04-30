Можно ли отказаться от немежеванного участка?

- Я хочу отказаться от земельного участка. В Росреестре права не оформлены, имеется только государственный акт. Нужно ли мне проводить межевание перед отказом или в данном случае межевой план не потребуется?
Елена.
Отвечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева:
- С 1 марта 2025 года все сделки с земельными участками должны совершаться только при наличии межевого плана и установленных границ.
В данном случае непредставление межевого плана не будет являться основанием для приостановления государственной регистрации прекращения права собственности вследствие отказа от права собственности.
Для того чтобы отказаться от земельного участка сначала зарегистрируют право собственности в ЕГРН, а затем уже отказ. Все процедуры для собственника будут бесплатными. Земельный участок после отказа перейдет в муниципальную собственность.
Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашской Республике.