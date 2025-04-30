Модернизация ЖКХ: вопрос на контроле главы

Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры сократилось в 2,2 раза. Это результат системной работы по модернизации объектов теплоснабжения, сообщил Глава Чувашии Олег Николаев в своем Телеграм-канале после планерки, на которой рассматривались итоги отопительного сезона и планы по подготовке к следующему периоду.

Особенно положительная динамика наблюдается в малых городах — Шумерле, Козловке и Алатыре, где была проведена масштабная модернизация теплового хозяйства. Как отметил руководитель региона, программа будет масштабироваться и на другие малые города республики. Теперь для Шумерли и Алатыря ключевым вопросом остается модернизация водоснабжения — количество аварий там растет. «Держу этот вопрос на контроле, будем работать над решением этой проблемы», — написал Олег Николаев.



К следующему отопительному сезону в Чувашии планируется заменить 54 изношенных котла, обновить 62 км ветхих тепловых сетей. Главам муниципалитетов поручено провести всю работу по получению паспортов готовности до 20 ноября.



Подготовила Н. Владимирова.