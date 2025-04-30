Мариинский Посад приглашает на фестиваль «Вкусы Чувашии»

Гастрономический фестиваль пройдет в Чувашии уже в четвертый раз. В этом году местом проведения выбрана живописная набережная Мариинского Посада, где туристы и жители республики смогут ближе познакомиться с чувашской национальной кухней. Организует праздник Минэкономразвития Чувашии совместно с Чувашпотребсоюзом, Союзом женщин Чувашии

и администрацией Мариинско-Посадского округа.

В рамках фестиваля пройдет конкурс национальной чувашской кухни среди поваров и кондитеров. Жюри определит победителей в нескольких номинациях. Также все желающие смогут присоединиться к мастер-классу по приготовлению чувашского традиционного блюда хуран-кукли с творогом и зелёным луком. Кроме этого, планируется, что на фестивале будет представлена выставка сувенирной хлебопекарной продукции, которую подготовят участники конкурса «Лучшее хлебопекарное изделие Чувашпотребсоюза — 2025». Экспозиция будет посвящена 80-летию Великой Победы.



Фестиваль «Вкусы Чувашии» повышает узнаваемость чувашской национальной кухни, помогает сохранить уникальные кулинарные традиции, а также способствует развитию гастротуризма, что соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

По информации Минэкономразвития Чувашии.