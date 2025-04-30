В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники архива города Шумерли провели военно-исторический час «Без срока давности», в котором приняли участие подрастающее поколение и поколение, испытавшее тяготы военного времени. Участники мероприятия смогли не только узнать больше о героических страницах, но и обменяться воспоминаниями, что способствовало укреплению связи между поколениями.

Перед собравшимися развернулась захватывающая панорама прошлого, представленная в виде презентации. Каждый документ из недр фондов архива рассказал свою уникальную, порой трагическую историю о жизни города в условиях военного времени. Особое внимание было уделено подвигам шумерлинцев, самоотверженно трудившихся в тылу.



Выставка исторических документов позволила проследить, как мобилизовались ресурсы города, как перестраивалась промышленность на военные нужды и как простые люди вносили свой вклад в общую победу. Рассказы о работе в тылу стали своеобразным памятником мужеству и стойкости шумерлинцев, показавших пример невероятной самоотверженности и преданности Родине.



В архивных документах военного времени, написанных порой ручкой или карандашом, отражена суровая правда войны, повседневная жизнь тыла. И даже, казалось бы, сухие фразы документов доносят до нас мысли и чувства, которыми жили наши земляки в то время. Рассказывают нам о том, что тревожило и волновало их, о том, как в глубоком тылу они сопереживали участникам боевых действий и старались всем, чем можно, помочь им выстоять и одержать сокрушительную победу в этой страшной войне.

Л. Чиркова, директор городского архива.