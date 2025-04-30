А память сердце бережёт…

Чем дальше от нас май 45-го, тем значимее воспоминания о героях, ценою своей жизни приближавших Победу. Семьям, чьи воины вернулись живыми, посчастливилось видеть глаза и слезы победителей и из первых уст знать, как ковалась Великая Победа.

О своем отце, Петре Ивановиче Козлове, семнадцатилетним пареньком ушедшим на фронт и вернувшимся без ноги, нашей газете рассказала его дочь Валентина Чехулёва.



Родился Петр Иванович 26 июня 1925 года в Больших Алгашах в большой рабочей семье, где вместе с ним выросли хорошими людьми ещё шестеро детей. На долю старших братьев, Федора и Петра, выпала честь защищать Родину.



Петр Иванович был призван на фронт в 1942 году. Служил красноармеец Рабоче-Крастьянской Красной Армии автоматчиком 138-й отдельной бригады Ленинградского фронта.

14 февраля 1943 года во время разведки с целью соединения с Волховским фронтом был тяжело ранен осколком в левую голень. В результате сильного повреждения ногу пришлось ампутировать.

Данный факт зафиксирован как подвиг и значится в электронной базе данных «Подвиг народа». В октябре 1943 года П.И. Козлов был демобилизован. Указом Президиума Верховного Совета СССР № 223/90 от 06.11.1947 г. П.И. Козлов награждён орденом Славы III степени.



После комиссования 18-летний красноармеец вернулся на родину. Женился, построил в Больших Алгашах добротный дом, вместе с супругой Анастасией Игнатьевной вырастил пятерых детей. Сначала работал счетоводом в колхозе, позднее — главным бухгалтером древкомбината. Всегда был уважаем среди односельчан.



«Я была самой младшей и чувствовала, что папа меня очень любит, — вспоминает Валентина. — Я каждый день встречала его с работы, выбегала за поворот на большую дорогу и ждала. Без гостинцев он никогда не приходил: то яблочко принесет, то конфетку. Дойдем с ним до дома, посадит меня на свое единственное колено и качает… Помню, как рассказывал мне сказки. Очень я любила эти мгновения».



У Петра Ивановича был большой кожаный портфель с документами — отчёты бухгалтерские домой приносил. «Мне было лет пять, — рассказывает дочь фронтовика. — Я тайком брала его тяжёлый портфель с бумагами, бежала в школу и всем говорила, что я уже большая, мне в школу пора… Меня ловили и возвращали домой».



«День Победы всегда был самым главным праздником в нашей семье. Остается таковым и по сей день, — делится далее воспоминаниями Валентина. — Помню, как отец очень любил песню про белых журавлей. Он всегда слушал её со слезами на глазах, зачастую сам исполнял. Он вообще был очень музыкальным, хорошо пел…»



Отца не стало, когда Валентине было 8 лет. Сказались фронтовые ранения. Ему было всего 52 года. Когда Валентине исполнилось 16, умерла и мама. Остановилось сердце. «Я сразу повзрослела, — вздыхая, говорит Валентина. — Чтобы не оставлять меня одну, в Большие Алгаши из города вернулись брат с женой. Через год я уехала учиться в Казань. Началась моя взрослая жизнь».

Сегодня большая семья Чехулёвых — муж Валентины, Виктор, сын Сергей, его супруга Наталья и внуки — восьмилетний Саша и пятилетняя Настенька — бережно хранит память о Петре Ивановиче Козлове.



«Этот год для нашей семьи особенно значим: в год 80-летия Великой Победы исполняется 100 лет со дня рождения нашего дорогого отца, деда и прадеда, — говорит Валентина. — Мы трепетно относимся к памяти о нем, стараемся прививать детям и внукам правильные жизненные ценности. Сегодня это важно как никогда».

Ольга Дмитриева.







