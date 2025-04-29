В пяти муниципалитетах появятся площадки ГТО

Конкурсной комиссией отобраны проекты Комсомольского, Порецкого, Красночетайского,

Аликовского и Шумерлинского округов по созданию в 2025 году объектов спортивной

инфраструктуры.

На создание площадок ГТО из республиканского бюджета округам направят 10 млн рублей, из них Шумерлинскому округу 949,1 тыс. рублей. На их оснащение оборудованием – еще 14,6 млн рублей, в том числе 2,9 миллиона – Шумерлинскому округу.

На площадках установят различные турники, скамьи для пресса и наклона, отведут место под прыжки в длину, подъем гири, установят уличные тренажеры, смонтируют резиновое покрытие.

Планируется, что до 2027 года количество площадок ГТО в Чувашии увеличится с 23 до 37.

Подготовила Н. Игнатьева.