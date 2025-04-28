«Технотрон» внедряет принципы бережливого производства

НПП «Технотрон» — второй участник обновленного федерального проекта

«Производительность труда» в Чувашии. В его рамках сотрудники предприятия

приступили к обучению принципам бережливого производства. Пилотным проектом

стало производство сварочного оборудования для ручной дуговой сварки.

Рабочая группа предприятия прошла первый из двух обязательных обучающих модулей. Занятия провели эксперты Регионального центра компетенций при Фонде развития промышленности.

Программа включала в себя 5 образовательных тренингов.

Например, в рамках тренинга «Производственный анализ» участники отработали умение планировать работы смены и корректировать выполнение сменного плана. А на тренинге «5С» сотрудники научно-производственного предприятия научились эффективно организовывать рабочее пространство.

«Федеральный проект способствует повышению эффективности и конкурентоспособности предприятий, предоставляя сотрудникам возможность освоить базовые инструменты бережливого производства. Практическое применение полученных знаний поможет «Технотрону» усовершенствовать производственные процессы и добиться роста показателей, обеспечив ежегодный прирост производительности труда на предприятии не менее чем на 5 %», — отметил вице-премьер Дмитрий Краснов, курирующий региональный проект «Производительность труда».

Напомним, НПП «Технотрон» занимается разработкой и производством промышленного инверторного сварочного оборудования для предприятий нефтегазового комплекса, машиностроения и металлообрабатывающей промышленности, транспортных и строительных предприятий.

Федеральный проект «Производительность труда», входящий в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда на предприятиях.

Подать заявку на участие в федеральном проекте можно на платформе производительность.рф, пройдя предварительную регистрацию в личном кабинете.

Минэкономразвития Чувашии.