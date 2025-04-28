Декларационная кампания 2025 года завершается

Завершается декларационная кампания по доходам, полученным физическими лицами в 2024 году. Представить декларацию по форме №3-НДФЛ обязаны лица:

получившие доход от продажи недвижимого имущества, находившегося в собственности менее минимального предельного срока владения, а также от реализации имущественных прав (переуступка права требования);

получившие в дар от физических лиц, не являющихся близкими родственниками, недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев;

получившие вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества;

получившие выигрыши от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе – в сумме до 15000 руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;

получившие доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.

Отчитаться о доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Подать декларацию необходимо в срок не позднее 30 апреля 2025 года. Это правило не распространяется на получение имущественных и социальных налоговых вычетов. В данном случае представить декларацию можно в течение всего года.

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике напоминает, что наиболее удобным способом заполнения и подачи декларации является сервис сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и его мобильная версия – приложение «Налоги ФЛ».

Сервис позволяет заполнить и направить декларацию в режиме онлайн. Процесс во многом автоматизирован, так как большая часть информации уже содержится в сервисе (ИНН, персональные и контактные данные, информация об объектах собственности, сведения о доходах и др.). Сдать декларацию можно в любое время в течение суток. Кроме того, пользователи могут оплатить исчисленный НДФЛ, пополнив свой единый налоговый счет.

Оплату исчисленного по декларации налога на доходы физических лиц нужно произвести не позднее 15 июля 2025 года.

Подробная информация о порядке декларирования доходов размещена на промостранице «Декларационная кампания 2025 года» официального сайта ФНС России.

Следует также отметить, что в случае непредставления гражданином декларации налоговые органы вправе провести в отношении него проверку на основе имеющихся сведений и доначислить налог.

Отдел оказания государственных услуг.