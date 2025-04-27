Повышение эффективности чувашских предприятий обсудили на семинаре «Начальник производства»

Торгово-промышленная палата Чувашии помогает внедрять инструменты

бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда»

(входит в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика»).

На базе региональной ТПП прошел двухдневный семинар «Начальник производства». Его провел Юрий Богопольский эксперт по современной системе организации производства, кандидат экономических наук.

В обучении приняли участие руководители чувашских производственных компаний, начальники цехов и производственных участков, а также мастера.

Участники узнали, как оптимизировать планирование, организацию и контроль работ в цехе, добиться максимальных производственных показателей при минимальных издержках, а также познакомились с современными методиками построения эффективной производственной системы.

Непосредственным внедрением принципов бережливого производства занимаются эксперты Федерального центра компетенций и региональных центров компетенций.

Количество компаний-участников федерального проекта неуклонно растет. Ожидается, что в этом году отстроят свои производственные процессы с учетом бережливых подходов 6 предприятий региона.

Также в Чувашии успешно работает «Фабрика процессов». Это учебная площадка, на которой можно получить практический опыт использования инструментов бережливого производства в операционной деятельности.

Минэкономразвития Чувашии.