Дочь комиссара

Чем дальше уходит в историю Великая Отечественная война, тем ценнее для каждого из нас воспоминания фронтовиков и тех, кто был с ними рядом.

О ветеране Великой Отечественной войны Александре Семёновиче Семёнове наша газета писала

не единожды. Уроженец Урмарского района в 50-х годах работал военным комиссаром шумерлинского военкомата. Того самого, который располагался на месте нынешней гимназии № 8, и из стен которого в 1941 году уходили на фронт наши земляки. А.С. Семёнов прошел всю войну, с первого до последнего дня, и вернулся живым. Воспоминаниями об отце с нами поделилась единственная дочь ветерана Эмилия Александровна Новикова.

«Отца я помню с 8 лет. Он уехал на срочную службу, когда мне был всего годик. Потом началась война… Увиделись мы с ним только в марте 1946 года. После войны он продолжил службу на территории Украины, а мы с мамой оставались в Урмарском районе. Отец прислал за нами сослуживца и мы поехали на товарном поезде в военную часть под Житомир. В школу я пошла в Жмеринке. Помню, как нас, детей полка, учиться возили на военной телеге с высокими бортами… Жизнь на Украине помню плохо. Но вкус местного винограда, ароматного и сладкого, навсегда в моей памяти…»

Через два года Семёновы вернулись в Чувашию. Александр Семёнович работал сначала в Красноармейском военкомате, потом в Первомайском. В конце 1954 года семья переехала в Шумерлю. «С переездами я сменила четыре школы. Два последних года училась в средней школе № 3, — продолжает свои воспоминания Эмилия Александровна. — Училась всегда на отлично и после окончания школы решила идти по стопам родителей — они оба были учителями. Перед службой папа после окончания двухгодичного учительского института преподавал математику в Ковалинской средней школе. Мама всю жизнь была учителем начальных классов».

По окончании математического факультета Чувашского педагогического института в 1963—1965 годах дочь фронтовика работала учителем математики в Нижнекумашкинской средней школе. Затем четыре года в средней школе № 3 г. Шумерли. В 1969 году в трудовой биографии нашей героини начался новый этап. По личному приглашению директора лесотехнического техникума В.Г. Гусева Эмилия Александровна перешла в систему профобразования.

За почти сорокалетний стаж в стенах техникума Э.А. Новикова выпустила целую плеяду специалистов, в последствии образовавших золотой фонд чувашской промышленности. На заслуженный отдых педагог ушла в 2006 году в возрасте 67 лет.

«Моя трудовая биография сложилась вполне счастливо. В педагогике я нашла себя: со мной работали прекрасные коллеги, — констатирует Эмилия Александровна. — И с ребятами я всегда находила общий язык. Знаю, что многие считали меня своей второй мамой».

Своих учеников педагог всегда учила быть добрыми. «Добрые люди долго живут, злые себя гробят», — говорила она.

Лесотехнический техникум в разные годы менял своё название, но одно оставалось неизменным: качество образования, профессиональный коллектив, дисциплина. Какую бы должность ни занимала Эмилия Александровна — преподавателя математики, физики, черчения, заведующей вечерним, дневным или заочным отделениями, заместителя директора — ее всегда отличали ответственность, требовательность к себе и окружающим, профессионализм. То, чему её всегда учил отец.

Эмилия Александровна бережно хранит все документы своего родителя. Особое место среди них занимают документы военных лет: учётная карточка, партийный билет, фотографии. Настоящую ценность в семейном архиве представляет общая тетрадь в чёрном переплете — дневник Александра Семёновича Семёнова.

Эмилия Александровна нашла его только после смерти отца в 2001 году. Каждая страница этого уникального документа, исписанная мелким убористым почерком, день за днём описывает события той страшной войны. Из этих записей, призналась нам дочь фронтовика, она узнала много нового о войне, о сослуживцах отца, о нем самом…

Александру Семёновичу Семёнову было что рассказать. В Красную Армию он был призван осенью 1939 года. Дома оставались жена и годовалая дочка. Служил красноармейцем 551-го стрелкового полка Харьковского военного округа. Через несколько месяцев был переведен в Киевский особый военный округ, в 11-й отдельный батальон связи 11-й танковой дивизии.

Война застала молодого лейтенанта в Молдавии. После окончания курсов командного состава он был направлен на Сталинградский фронт командиром взвода связи в 44-й гвардейский полк 15-й гвардейской стрелковой дивизии. Позднее служил начальником связи 44-го гвардейского стрелкового полка 15-й гвардейской Харьковской стрелковой дивизии в составе Степного, 1-го и 2-го Украинских фронтов.

Он был участником Сталинградской, Курско-Орловской битв, освобождал Украину (Белгород, Харьков, Львов), участвовал в боях на Сандомирском плацдарме, на дальних подступах к Берлину, в освобождении Праги. Был ранен, дважды контужен.

Награжден двумя орденами Отечественной войны I степени и двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги».

По окончании войны был прикреплен к Прикарпатскому военному округу начальником связи 44-го гвардейского стрелкового полка 15-й Харьковско-Пражской стрелковой дивизии.

Демобилизовавшись в 1947 году в звании капитана, А.С. Семёнов вернулся в родную Чувашию, работал в военкоматах республики, в 1955—1958 гг. — военкомом Шумерлинского райвоенкомата. В 1958 году в звании подполковника ушел в отставку.

С 1961 года А.С. Семёнов работал ответственным секретарем правления Шумерлинской городской организации общества «Знание». Как замечательный лектор много встречался с молодежью. Александра Семёновича часто приглашали в школы, на заводы и предприятия города и района. Он много писал в газеты о Великой Отечественной, делился воспоминаниями о прожитом. «Не хочу, чтобы вы пережили то, что пришлось нам испытать в той проклятой войне», — говорил он.

В 1978 году ветеран был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской Республики. В том же году за активное участие в пропагандистской работе ему было присвоено звание заслуженного работника культуры Чувашской АССР.

Умер А.С. Семёнов 22 апреля 2001 года в возрасте 88 лет.

Перелистывая страницы пожелтевшего дневника, наша собеседница вспоминает: «Бывало, идёшь с папой по городу, все его приветствуют, останавливаются, разговаривают… И сейчас его вспоминают добрым словом. Потому что человеком был хорошим. Он научил меня главному — ответственности, аккуратности, честности, доброте».

Сегодня семья 86-летней Эмилии Александровны, несколько лет назад похоронившей мужа, а еще ранее и сына, — это дочь Марина и внуки. Педагог бережно хранит воспоминания и бесконечно благодарна судьбе за своих родителей, вложивших в неё главные жизненные ценности и проживших в любви и согласии долгие годы. «Они всю жизнь были для меня примером счастливой семьи. Остаются таковыми и для внуков».

Дети войны — люди особенные. Они — живая нить, связующая нас с героическим прошлым страны. И чем меньше рядом с нами становится очевидцев той страшной войны, тем тоньше эта нить.

Из дневника А.С. Семенова:

«Что самое ужасное на войне? Потерять друга, солдата, с которым ты только разговаривал, шутил, смеялся, мечтал…

Артобстрел, когда в траншеи, окопы падают десятки бомб. Когда вверх летит не только земля, но и головы, руки, ноги только что лежащих с тобой товарищей-солдат, и нет в это время спасения, помощи. Когда знаешь, что бесполезно посылать на задание, поднимать в атаку своих солдат. Знать, что их сейчас убьют, но — надо, а вдруг «повезёт», получится…»

«Нарушена связь, а без неё на войне – беда. Посылаю солдата-связиста «наладить связь». Жду, посылаю второго, третьего, четвертого, пятого – безрезультатно. Связи нет, трубка молчит.

Вбегает штабист: «Где твоя связь?». В руках пистолет: «Иди сам» (это мне). Он в истерике. Взял с собой шестого, сам седьмой. Ползем поодаль от кабеля. Слышим немецкий говор. Притихли – они около кабеля. Делаю знак обойти слева, сам — справа, ровно через 3 минуты даём автоматную очередь с двух сторон. Тишина. Встаём, идем по кабелю. Находим место, где кабель порван».

«Артобстрел противника — сильный, долгий — выгнал нас обратно через Днепр… А обратно всегда хуже. Страшная история — кто как, кто на чем попало… Днепр — река широкая. Много потонуло, не выдержали Днепра, да и стрельба кругом. До берега осталось немного, чувствую, что сил нет. Вижу, на берегу сидит солдат, отдыхает. Видимо сам только что доплыл. Крикнул ему: «Тону, прощай, солдат!» Повернулся на спину (на спине сил столько не надо, но даже лежать сил нет)…

Очнулся я на берегу. Спас меня солдат. Он рядом лежит. Узнал его — Хоботов Миша. Потерял сознание. Очнулся — его нет. И поблагодарить не успел! Жив буду, век не забуду! Найду, стопку солдатскую выпьем…»

«Моя мама самая счастливая! Нас у нее — четыре сына. Все были призваны в армию, все — участники войны. Служили: Иван — в конной армии, я, Александр, — в пехоте, связист, Василий — в лётных войсках, Павел — в пехоте. Все были ранены, но все вернулись! Живыми, невредимыми, к своей дорогой маме. Бывает же такое чудо!»

О. Дмитриева.

