Увлечение, достойное внимания

Увлечение историей и предметами старины — особое качество, присущее лишь некоторым людям. Те, кто обладает таким интересом, чувствуют глубокую связь с вещами, принадлежавшими близким.

Им удается оживить прошлое, наполнив пространство особой атмосферой.

На днях мы побывали в Верхней Кумашке и посетили уютный музей, организованный местным жителем Сергеем Петровичем Терентьевым. Раньше в этом здании был магазин, и бывшие прилавки теперь используются для хранения экспонатов.

«Это участок моего отца. Когда мы разбирали его старый дом, мне было жаль расставаться с резными узорами, которые его украшали. Ведь их создавал мастер, уделяя внимание каждой мелочи.

На чердаке я нашел маленький лапоть. Возможно, его носил мой отец или его брат, мой дядя. В те времена жизнь была непростой. Так появились первые экспонаты моего будущего музея», — вспоминает Сергей Петрович.

Постепенно начали появляться новые вещи. В ходе ремонта в доме отца жены, нашлась гармошка, на которой играл покойный брат супруги. К ней присоединились проигрыватель тестя и радиоприемник от отцовской машины.

Сегодня в музее собрано много предметов — от старинных артефактов, назначение которых уже трудно определить, до вещей, которые использовались совсем недавно. Например, деревянные счеты, которые хозяин музея с улыбкой называет калькулятором. На них когда-то увлеченно считала и я.

О детстве мне напомнили и мельничные жернова. Сергей Петрович с восхищением показал их внутреннее устройство со множеством металлических полосок. «Это же изготавливали мастера высочайшего уровня, — объяснял хранитель истории. — Ведь если бы хоть одна пластинка немного выпятилась, механизм бы встал». По его словам, старинные вещи могли рассказать очень многое, в том числе и о материальном положении семей.

В музее собраны кинокамеры, проектор для диафильмов, радиоприемники, доски для стирки и глажки, старинные утюги, прялка, ручной миксер, чайники, керосиновые лампы, часы, деревянное ведерко и многое другое. Здесь представлены предметы, которые когда-то облегчали быт людей. Один из последних экспонатов — неисправные часы с кукушкой, которые хозяин планирует восстановить. Эти вещи вызывают теплые чувства: и чайник из бабушкиного дома, и другие предметы напоминают Сергею о близких.

Отлично отображают деревенский быт и стеллажи с графинами. Раньше с ними ходили на свадьбы, дни рождения. Шли к родственникам — брали графин побольше, шли просто к знакомым — графин поменьше.

Есть у Сергея Петровича и творческий уголок с личными поделками: из различных автозапчастей созданы вертолет, мотоцикл, силуэт влюбленной пары… Швейная машина превратилась в транспорт. Видно, что умелец с увлечением занимается своим хобби и уделяет ему много времени. В музее время для него летит незаметно.

Большинство экспонатов в коллекции Сергея Петровича собраны в шумерлинских деревнях. Что-то он приобрел на Авито, чем-то обменялся с другими коллекционерами. Многое приходится покупать, но Сергей Петрович старается делать это без ущерба для семьи — тщательно изучает предложения на разных площадках и ищет более выгодные варианты. Недавно купил кинокамеру и очень благодарен продавцу за то, что тот не стал задирать цену, видя его искренний интерес. Сам он редко расстается со своими экспонатами, только если у него есть несколько одинаковых. Для Сергея очень важно сохранить наследие, передать молодому поколению понимание ценности труда советских мастеров. Он мечтает, чтобы молодежь узнала: наши инженеры изобретали, а рабочие создавали — чем не повод для гордости?

Отдельного внимания заслуживает коллекция виниловых пластинок. Хозяин музея включил нам нежную и трогательную песню с особенным звучанием. Он признался, что мечтает собрать всю линейку проигрывателей.

Идей у Сергея Петровича много. Например, в Верхней Кумашке когда-то работала артель «Обот», делавшая сани. Раньше этим занимались многие. Отец научил Сергея делать сани и деревянные колеса для телег. Почему бы не возродить память о кумашкинских санях, известных далеко за пределами деревни?

Музею Сергея Терентьева с неофициальным названием «Теремок» около 4 лет. После поездки мы опубликовали в телеграм-канале газеты короткий видеоролик, и музей сразу привлек внимание. Наши читатели заинтересовались и захотели связаться с владельцем.

Адрес музея: деревня Верхняя Кумашка, улица Лесная, 30. При необходимости контакты хозяина можно уточнить в редакции по телефону 2-05-95.

Т. Александрова.