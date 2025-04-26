Продолжается благоустройство мемориала участникам СВО

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Владимир Максимов оценил текущий этап работ в парке «Победа», включая завершенное бетонирование основания стены памяти. Подрядчик готовится к установке гранитных блоков, которую планируется начать на следующей неделе.

По поручению Главы Чувашии Олега Николаева, необходимо завершить монтаж основной части мемориала ко Дню Победы. В связи с этим на выездном совещании обсудили тему создания временных подходов к стене для возложения цветов, а также установку информационного щита об объекте.

Чувашинформ.рф.