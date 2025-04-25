Ямочный ремонт дорог продолжается

По поручению Главы Чувашии Олега Николаева ямочный ремонт дорог в регионе должен быть завершен до 1 мая. Активно продолжаются мероприятия по ремонту муниципальных

дорог и в Шумерлинском округе.

С МУП «Шумерлинское городское БТИ» были заключены контракты на выполнение ямочного ремонта дорог в городе Шумерле. К настоящему времени отремонтированы дороги на ул. Коммунальной, Ленина (участок от ул. Тракторной до АО «КАФ»), Сурской, Лермонтова, Горького, Щорса, Крупской, Чайковского, Колхозной, К. Маркса, Маршала Жукова (на участке от ул. К. Маркса до ул. Щербакова), Дзержинского (на участке от ул. Чернова до ул. Мира).

Подрядная организация ООО «ДПМК «Шумерлинская» провела ямочный ремонт дорог в Юманайском, Нижнекумашкинском, Егоркинском сельских поселениях. Проведен ямочный ремонт на участке дороги Торханы — Чертаганы. В Магаринском сельском поселении работы по ремонту дорог еще ведутся. Кроме того, подрядная организация провела ремонтные работы по устранению оползня по улице Заречной и тротуара в деревне Верхняя Кумашка.

Источник: ТГ-канал Шумерлинского МО.