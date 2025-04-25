Шумерлинский районный суд информирует

Постановлением Шумерлинского районного суда Чувашской Республики удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Р., жителя Москвы, на срок 2 месяца, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления — в покушении на сбыт группой лиц наркотических средств в особо крупном размере.

По версии следствия, Р. и другие неустановленные лица с целью последующего сбыта незаконно приобрели наркотическое средство, которое в последующем хранили в автомобиле, принадлежащем Р. Однако, довести до конца свои преступные действия им не удалось. Так как Р. был задержан на автодороге «М-12» на территории Чувашской Республики. В ходе осмотра автомобиля Р. сотрудниками полиции было изъято из незаконного оборота наркотическое средство общей массой около 7 кг.