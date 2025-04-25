По поручению О. Николаева проводится работа по популяризации чувашского языка

Сегодня республика отмечает День чувашского языка. Он был учрежден в 1992 году и ежегодно

отмечается в день рождения Ивана Яковлевича Яковлева — просветителя чувашского народа

и создателя нового чувашского алфавита.

В 12.00 состоится торжественное возложение цветов к памятнику И.Я. Яковлеву в сквере перед Национальной библиотекой Чувашской Республики. В этот же день в рамках Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь-2025» посетителям библиотек будут рассказывать о богатстве чувашского языка.

Согласно поручению Главы Чувашии Олега Николаева, в 2020 году принята подпрограмма «Cохранение, изучение и развитие чувашского языка» госпрограммы Чувашской Республики «Развитие культуры».

В республике созданы условия для изучения чувашского языка. Сейчас его изучают около 73,5 % школьников 1-11 классов, в том числе как родной — 50,1 %. Чувашский язык преподают около 600 высокопрофессиональных учителей. Ежегодно учителя чувашского языка становятся лауреатами Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Для распространения и обобщения передового опыта в сфере изучения языков с 2022 года проводится межрегиональный форум учителей родных языков «Пĕрлĕхре — вăй» («В единстве — сила»). Ежегодно участниками форума становятся более 500 педагогов регионов ПФО. С 2023 года школы республики с лучшей практикой обучения языку получают грант Главы Чувашии в сумме 500 тыс. рублей.

Чувашский язык как предмет изучается и в регионах с компактным проживанием чувашского населения — в Ульяновской и Оренбургских областях, республиках Татарстан и Башкортостан, факультативно — в Самарской области.

Масштабным мероприятием является образовательная акция Всечувашский диктант. В последние 5 лет участниками акции стали более 50 тыс. человек из разных регионов страны. В текущем году диктант прошел 23 апреля на базе образовательных организаций, учреждений культуры, транслировался по радио.

Большое внимание уделяется изданию литературы на чувашском языке, особенно детской. В 2024 году по государственному заказу издано 32 названия книг тиражом 34,2 тыс. экземпляров. В этом году планируется выпустить 35 названий книг тиражом 36,4 тыс. экземпляров.

Ежегодно проводится конкурс рукописей книг для детей и юношества на чувашском языке. Три автора лучших произведений получают денежные поощрения на общую сумму 200 тыс. рублей, а их рукописи издаются по государственному заказу.

Уделяется большое внимание дошкольному образованию. Впервые в 2024 году для детских садов разработаны и закуплены развивающие пособия на чувашском и русском языках. Всего на данные цели выделено более 19,7 млн рублей.

Работа по популяризации чувашского языка проводится и театрально-концертными учреждениями республики. В 2022 году проведен межрегиональный конкурс пьес на чувашском языке. Спектакли по пьесам победителей представлены на сценах Чувашского государственного театра юного зрителя им. М. Сеспеля и Чувашского государственного академического драматического театра им. К.В. Иванова. В 2025 г. проводится очередной конкурс, заявки для участия принимаются по 1 июня.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.