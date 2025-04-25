«Серебряные» добровольцы Шумерлинского КЦСОН отправили полную машину маскировочных сетей в пункт сбора гуманитарной помощи «Шумерля. Помощь СВОим». Они трудятся день за днем, не жалея своего личного времени.

Наши волонтёры обладают не только мастерством и опытом, но и огромным желанием помочь. Плетение сетей становится для них не просто полезным занятием, но и возможностью объединиться, поделиться историями и создать что-то значимое вместе.

«Вместе мы можем сделать многое! Каждый узелок в сетях — это символ нашей поддержки и единства. Давайте создадим безопасное будущее для наших солдат!» — призывают «серебряные» волонтеры.

ШКЦСОН.