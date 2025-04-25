Глава Чувашской Республики Олег Николаев встретился с жёнами и матерями участников специальной военной операции. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся получения высшего образования детьми военнослужащих на территории Чувашии.

«Мы поддерживаем наших ребят, находящихся в зоне специальной военной операции, заботимся о детях, растущих в таких семьях. Важно общаться, строить планы и вместе реализовывать их. Мы постараемся организовать работу так, чтобы сделать наше будущее таким, каким мы его хотим видеть, чтобы вы вместе с детьми открывали и выбирали новые пути развития», — обратился к присутствовавшим гостям Олег Николаев.

Депутат Госдумы РФ Алла Салаева отметила, что со стороны государства участникам специальной военной операции оказывается всесторонняя поддержка: «У депутатов свой фронт работы. Мы принимаем законы, чтобы оказать ту поддержку, которую вы получаете. Отдельно хочу сказать слова благодарности Наталье Алексеевне и «Союзу женщин Чувашии» за искреннюю и настоящую поддержку членов семей участников специальной военной операции. Сегодня мы объединяемся, чтобы победа была наша».

Как сообщила председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева, поддержку членам семей военнослужащих организация оказывает с начала специальной военной операции.

«Участвуя в таких встречах, матери и жёны наших бойцов узнают, чем живёт регион, какие перспективы ждут их родных по возвращению домой. Необходимо находиться в центре событий и самим создавать все условия для развития нашей республики и страны. Главное — мы вместе, а вместе можно справиться с любой задачей», — подчеркнула Наталья Николаева.

Говоря о поддержке со стороны регионального правительства, Олег Николаев отметил, что в отношении участников специальной военной операции и членов их семей реализуются более сорока различных мер поддержки. На встрече гостям были озвучены квоты поступления в вузы для детей участников СВО, а также вопросы реализации профориентационной деятельности подрастающего поколения.

Участники специальной военной операции и члены их семей могут поступить в вузы в рамках отдельной квоты. Она составляет не менее 10 % от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки. В прошлом году в высших учебных заведениях для данной категории было выделено 360 мест без аттестационных испытаний — 63 человека воспользовались льготой. В этом году выделено 320 мест.

В ходе неформального общения Олег Николаев ответил на вопросы, касающиеся получения юридической помощи членам семей участников СВО, выплат при заключении контракта, а также трудоустройства вернувшихся домой бойцов и прохождения курсов переподготовки на базе учебных заведений республики.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.