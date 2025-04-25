Для счастья важны и семья, и работа

До окончания приема заявок на межрегиональный конкурс «Я — женщина» осталось совсем немного. В этом году он проходит уже в пятый раз. Количество участниц растет год от года, и о каждой из них есть что рассказать. В этот раз в фокус нашего внимания попала учитель младших классов Туванской школы Надежда Сергеевна Анисимова, которая принимает участие

в конкурсе второй год подряд.

Надежда представила свой видеоролик в номинации «К знаниям без барьеров». Как правило, в ней участвует больше всего женщин, а значит, и конкуренция здесь очень сильная.

В создании видеоролика Н.С. Анисимовой помогали учитель информатики Алевтина Павловна Сергеева и племянник Николай. Самой сложной задачей было уместить в двухминутное видео всю необходимую информацию о себе, своей семье, профессии, увлечениях и общественной деятельности, ведь у опытного педагога есть о чём рассказать.

Надежда — уроженка деревни Егоркино, сначала училась в Егоркинской школе, а с 10 по 11 класс — в Ходарской. С самого детства она мечтала стать учителем. Возможно, на её выбор повлияла учительница русского языка Римма Павловна Арланова, которая была для девочки настоящим примером. Надежде нравилось всё: и уроки Риммы Павловны, и то, как она одевалась. Ей хотелось быть похожей на свою учительницу. Кроме того, в старших классах Надежде иногда доверяли проверять тетради, и это занятие ей очень нравилось.

После окончания школы Н.С. Анисимова поступила в Чувашский государственный университет им. Ульянова на факультет чувашской филологии и культуры. Она была очень рада, когда, вернувшись в родную школу на практику, увидела свои тетради, которые Римма Павловна показывала ученикам в качестве примера каллиграфического почерка.

Свою трудовую деятельность Надежда начала в школе № 5, где проработала один год. С 2000 года она в течение 17 лет трудилась в школе № 1, откуда ушла в декретный отпуск в связи с рождением старшего сына. Теперь она стала жительницей села Туваны, где обосновалась после замужества.

Через два года у Анисимовых родился ещё один сын, и Надежда приняла предложение работать в Туванской школе, так как это был идеальный вариант для семьи с маленькими детьми: всё находилось в шаговой доступности.

В Туванской школе Надежда работает третий год, но уже не учителем чувашского языка и литературы, кем она была долгие годы, а учителем начальных классов — прошла переподготовку. Ей одинаково нравится работать как со старшими, так и с младшими школьниками, ведь у каждого возраста свои особенности. За почти 25-летний педагогический стаж у Надежды уже накопился немалый опыт в этом направлении.

В 2012 году Н.С. Анисимова стала победителем городского конкурса «Учитель года» и приняла участие на республиканском этапе. В 2014 году завоевала первое место на муниципальном этапе конкурса «Самый классный классный». На республиканский этап она отправилась вместе со своим коллективом — великолепной группой поддержки.

В 2024 году Надежда Сергеевна заняла 2-е место в фестивале эффективных педагогических практик «Призвание» памяти Почетного работника общего образования Российской Федерации Татьяны Карагановой в номинации «Сердце отдаю детям», показав внеурочное занятие по дополнительному образованию. Ведь помимо своей основной работы учителем, Надежда Сергеевна руководит школьной театральной студией. У юных театралов уже есть успехи. В 2023 году ребята участвовали в фестивале сказок по правилам пожарной безопасности, а в 2024-м — в фестивале школьных театров «Асам», где были отмечены грамотой в номинации «За актуальность и целеустремленность».

По словам Н.С. Анисимовой, юные артисты регулярно представляют зрителям различные постановки: ко Дню матери, к Новому году, к 8 Марта. В планах — подготовить выступление и к 9 Мая.

2025-й год также успел принести свои плоды — Надежда снова приняла участие в муниципальном этапе конкурса «Учитель года» и заняла 2-е место в номинации «Лучший урок в начальной школе».

Кроме дипломов за участие в профессиональных конкурсах, в копилке наград Н.С. Анисимовой есть благодарности от городского отдела образования, от партии «Единая Россия», Почетная грамота Минобразования Чувашской Республики.

Центральное место в жизни Надежды занимает семья. Её супруг, Олег Александрович, долгое время служил в полиции, является ветераном боевых действий.

Старший сын, Андрей, учится в первом классе и уже проявляет самостоятельность в выполнении домашних заданий — маме остаётся только контролировать ситуацию. Андрей с удовольствием участвует в дистанционных олимпиадах и различных конкурсах и с каждым своим успехом спешит поделиться с мамой.

Младший сын Анисимовых, Артём, ходит в детский сад и растёт таким же активным, как и его старший брат. В прошлом году они все вместе принимали участие в муниципальном этапе республиканского конкурса «Семья года» и стали победителями в номинации «Трудолюбивая семья».

Зимой Анисимовы любят кататься на коньках и лыжах. В этом году у младшего сына тоже появились собственные лыжи и, когда позволяла погода, они с удовольствием катались все вместе, участвовали в «Лыжне России».

Ещё одно увлечение семьи — это совместные поездки в Чебоксары и в Москву. Дети с нетерпением ждут этих путешествий и надолго запоминают приятные моменты.

Надежда любит и умеет делать жизнь вокруг себя лучше и ярче. Одно из её увлечений — разведение цветов. Летом она украшает ими сад, а зимой дома радуют её орхидеи.

Т. Александрова.