60 тонн груза отправлено в конце прошлой недели из Чувашии в зону проведения

специальной военной операции и Бердянский округ Запорожской области.

Свой вклад в сбор гуманитарного груза внесли предприятия республики, волонтерские группы и сообщества, общественные организации, а также неравнодушные жители. Для наших земляков, находящихся в зоне СВО, на общую сумму 98 млн рублей закуплены и переданы 2 автомобиля УАЗ, дальномеры и бинокли, рации и GPS-навигаторы, металлоискатели, лекарства и питьевая вода, обмундирование и маскировочные сети, стройматериалы и многое другое. К Пасхе в Бердянскую епархию переданы 1500 куличей.

С начала акции «Своих не бросаем!», с сентября 2023 года, жители и предприятия республики перечислили в Фонд развития Чувашии «Пĕрле» более 106 млн рублей. С начала мобилизации отправлено 40 гуманитарных конвоев и осуществлено 13 небольших отправок.

По информации cap.ru.