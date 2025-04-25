В школе-интернате прошел чемпионат «ЮниорПрофи» по столярному делу

16 апреля в интернате прошел школьный чемпионат «ЮниорПрофи» по компетенции «Столярное дело», который стал отличной платформой для демонстрации знаний и умений наших учеников. Участники активно погрузились в мир столярного мастерства, начиная с теоретического этапа, где они отвечали на вопросы по предмету, и заканчивая практическими заданиями.

Теоретическая часть позволила оценить уровень подготовки и понимания основ работы в данной профессии. На практике ребята продемонстрировали свои навыки, работая с ручными и электрическими инструментами. Это требовало от них не только технических умений, но и внимания к деталям.

Чемпионат стал отличной репетицией перед предстоящими выпускными экзаменами по профессионально-трудовой подготовке у девятиклассников и перед значимым мероприятием — чемпионатом «Абилимпикс», который пройдет в ближайшее время в Чебоксарах.

Мы гордимся тем, что подобные мероприятия способствуют развитию творческих способностей учащихся и мотивируют их на изучение ремесленных профессий.

По итогам конкурса среди учащихся 5-9 классов призовые места заняли следующие участники: 1-е место — Евгений Никитин (8 класс), 2-е место — Вячеслав Алексеев (8 класс), 3-е место — Виктор Волков (5 класс).

Поздравляем всех участников и желаем успехов в будущих соревнованиях!

Шумерлинская школа-интернат.