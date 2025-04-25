Акция «Красная гвоздика»- возможность помочь ветеранам

Каждый год в преддверии празднования Дня Победы благотворительный фонд «Память поколений» проводит Всероссийскую акцию «Красная гвоздика».

Акция проводится с 2016 года и «красная гвоздика» стала сегодня не только символом фонда, но и символом помощи ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий.

Ежегодно значок «Красная гвоздика» распространяется волонтерами, партнерами фонда, сетевыми магазинами по всей стране. Средства от приобретенных значков направляются на помощь ветеранам: это покупка инвалидных кресел-колясок, слуховых аппаратов, протезов и многого другого.

Сотрудники Шумерлинского медицинского центра не остались в стороне и приняли участие в акции. Во главе с главным врачом Владимиром Кутиным и главной медсестрой Еленой Кузьминой наши коллеги приобрели несколько значков.

«Это очень важная акция, — отмечает главный врач. — Особенно сейчас, в преддверии 80-й годовщины Великой Победы, мы должны не только словом, но и делом поддерживать наших героев! Акция «Красная гвоздика» — это прекрасная возможность для каждого из нас отдать дань уважения и внести свой вклад в развитие столь важной инициативы».

Шумерлинский ММЦ.