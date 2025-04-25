Автопробег посвящен 80-летию Победы

21-23 апреля в Чувашии проходил автопробег «Дорогами побед — Сурский оборонительный рубеж», организованный в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Участниками пробега стали студенты и преподаватели Волжского филиала Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).

Маршрут пробега, осуществляемого при поддержке МВД по Чувашской Республике, охватывал все города и районы республики вдоль линии строительства Сурского оборонительного рубежа: Чебоксары — Ядрин — Красные Четаи — Шумерля — Порецкое — Алатырь — мемориал «Строителям безмолвных рубежей». В каждом населённом пункте прошли встречи с ветеранами войны и тружениками тыла, а также церемонии возложения цветов к памятникам погибшим воинам и монументам славы.

22 апреля автопробег остановился в Шумерле. В 14.00 состоялся торжественный митинг в Сквере Победы.

Собравшихся приветствовали директор Волжского филиала «МАДИ» Наталья Евсюкова, исполняющая полномочия главы Шумерлинского МО Ольга Краснова, председатель окружного Собрания депутатов Сергей Яргунин.

Слово также было предоставлено присутствовавшей на мероприятии труженице тыла Анастасии Андреевне Гогиной (1931 г.р.). В годы войны она работала в Алгашинском колхозе «Труд». От участников автопробега ей был вручён памятный подарок.

Затем собравшиеся возложили гирлянду памяти и цветы к Вечному огню.

Соб. инф.