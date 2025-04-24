Правительство Чувашии расширяет меры поддержки животноводства: вводится субсидия на выращивание и откорм молодняка

Кабинет Министров Чувашии одобрил проект постановления о дополнительных мерах поддержки местных производителей. В 2025 году из республиканского бюджета будет выделено 44,7 млн рублей на субсидии для фермеров, занимающихся выращиванием и откормом крупного рогатого скота (до 24 месяцев) с последующей реализацией мяса на территории республики.

Эта мера открывает новые возможности и для фермерских хозяйств полного цикла, имеющих собственные перерабатывающие мощности, и станет важным шагом в обеспечении жителей республики свежей и качественной мясной продукцией.

Продуманная аграрная политика Главы республики и своевременное внедрение инструментов поддержки, в том числе направленных на развитие малых и средних форм хозяйствования, формирует надежный фундамент продовольственной безопасности Чувашии, которая сегодня полностью обеспечивает потребность населения в основных продуктах питания.