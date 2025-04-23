23 Апр

Продолжается прием заявок на пятый форум «Сильные идеи для нового времени»

Темы форума охватывают все 19 национальных проектов России. Подать свои идеи можно до 15 мая на  идея.росконгресс.рф

Национальные проекты – один из основных инструментов достижения утвержденных Президентом национальных целей развития и реализации программы социально-экономической стратегии России до 2030 года. Они содержат ключевые решения, направленные на укрепление экономики страны, обеспечение технологического суверенитета и улучшение жизни граждан.

В 2025 году форум «Сильные идеи для нового времени» фокусируется на пяти направлениях, которые соответствуют Национальным целям развития России и охватывают все 19 национальных проектов. Организаторы ищут конкретные решения, которые не только отвечают стратегическим задачам страны, но и могут быть реализованы через понятные инструменты достижения.

Каждое направление форума – это «мост» между инициативами снизу (от бизнеса, регионов, граждан) и системными изменениями. Такой подход гарантирует, что лучшие идеи действительно повлияют на качество жизни людей и развитие страны.

  • Национальная социальная инициатив (НСИ). Это идеи, направленныена улучшение качества жизни через внедрение технологий в медицину, образование и соцсферу, поддержку семей, возрождение сел, доступное жилье, «умные города», сохранение гастрономических традиций.
  • Национальная предпринимательская инициатива (НПИ). Цель – найти идеи для развития инноваций, поддержки предпринимательства и создания условий для роста экономики.
  • Национальная технологическая инициатива (НТИ) – проекты для укрепления страны и обеспечения ее безопасности.
  • Национальная кадровая инициатива (НКИ) — инициативы, которые помогут раскрыть потенциал каждого человека и обеспечить экономику необходимыми кадрами.
  • Национальная экологическая и климатическая инициатива (НЭКИ). Цель – найти идей для сохранения природы, адаптации страны к климатическим изменениям и по созданию условий для устойчивого развития. 

«Форум – это уникальная площадка для поиска нестандартных решений вызовов, стоящих перед нашей страной. Мы видим, сколько в России мыслящих, инициативных и неравнодушных людей, готовых активно участвовать в формировании будущего. Прямой диалог между обществом, экспертами, властью и бизнесом, который мы выстраиваем на форуме, – это эффективный механизм для решения общенациональных задач. Чтобы реализовать амбициозные планы развития и успешно ответить на внешние вызовы, важно объединить усилия всех уровней власти и каждого гражданина», – отметил заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева подчеркнула, что за прошедшие годы интерес к форуму вырос вдвое: в 2024 году количество идей увеличилось на 208% по сравнению с 2020 годом: «За эти годы мы получили почти 90 тысяч идей из всех регионов России и 35 зарубежных стран. В этом году мы ждем проекты, направленные на повышение качества жизни, поддержку предпринимательства, развитие кадрового потенциала, креативных индустрий, технологий, экологического благополучия. Каждая идея получит экспертную оценку, а лучшие смогут стать частью масштабных преобразований для устойчивой экономики, качественной и комфортной жизни наших граждан», – добавила Светлана Чупшева.

Подать заявку может любой житель России. Для этого достаточно зарегистрироваться на платформе и выбрать нужную номинацию. Затем следить за движением проекта, получать помощь и обратную связь по доработке от экспертов.  Они отберут топ-100 идей. Самые сильные из них представят руководству страны в июле на финальном дне форума в Москве. Организаторы – Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ.

Автор записи: anna

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