Повышение эффективности чувашских предприятий обсудили на семинаре «Начальник производства»

Торгово-промышленная палата Чувашии помогает внедрять инструменты бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда» (входит в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика»). На базе региональной ТПП прошел двухдневный семинар «Начальник производства». Его провел Юрий Богопольский эксперт по современной системе организации производства, кандидат экономических наук.

В обучении приняли участие руководители чувашских производственных компаний, начальники цехов и производственных участков, а также мастера.

Участники узнали, как оптимизировать планирование, организацию и контроль работ в цехе, добиться максимальных производственных показателей при минимальных издержках, а также познакомились с современными методиками построения эффективной производственной системы.

Непосредственным внедрением принципов бережливого производства занимаются эксперты Федерального центра компетенций и региональных центров компетенций.

«Мы выезжаем на производство, изучаем, как оно устроено, обозначаем слабые звенья в технологических цепочках и вместе с сотрудниками предприятия разрабатывают план оптимизации процессов. В результате предприятия кратно увеличивают объем выпускаемой продукции, сокращают объем брака и наращивают скорость производственных процессов», – отметил руководитель республиканского центра компетенции при республиканском Фонде развития промышленности Александр Емельянов.

Количество компаний-участников федерльного проекта неуклонно растет. Ожидается, что в этом году отстроят свои производственные процессы с учетом бережливых подходов 6 предприятий региона

«Семинар подтвердил заинтересованность чувашских предприятий в повышении своей эффективности. Совместно с центром компетенций мы продолжим оказывать поддержку производствам, внедряющим бережливые технологии. Вместе мы сможем вывести наши предприятия на качественно иной уровень, сделав производство более эффективным и рентабельным», – отметил вице-премьер Дмитрий Краснов, курирующий региональный проект «Производительность труда».

Также в Чувашии успешно работает «Фабрика процессов». Это учебная площадка, на которой можно получить практический опыт использования инструментов бережливого производства в операционной деятельности.

«Участники в интерактивном формате проходят путь от малоэффективного процесса к эффективному производственному потоку. Они решают ряд логистических и операционных проблем и, используя инструменты бережливого производства, улучшают экономические показатели в несколько раз», – поделился Александр Емельянов.

Минэкономразвития Чувашии.