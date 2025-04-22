УФНС России по Чувашской Республике приглашает  налогоплательщиков на вебинар

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике в целях повышения эффективности налогового администрирования приглашает представителей организаций и индивидуальных предпринимателей принять участие в вебинаре, который состоится 23 апреля 2025 года в 11 часов.

В ходе вебинара будут рассмотрены следующий вопросы представления деклараций по форме 3-НДФЛ за 2024 год.

Ссылка на вебинар: https://w.sbis.ru/webinar/2af3013b-21e2-4dcb-b570-dddd96c55194 . Пройдите по ссылке и зарегистрируйтесь на вебинар до его начала, так появится возможность посмотреть его в записи в удобное время.

Вебинар проводится на безвозмездной основе. Предлагаем всем налогоплательщикам принять активное участие в данном мероприятии.

Отдел оказания государственных услуг.