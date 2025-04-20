ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА ЧЕБОКСАРСКОГО И ЧУВАШСКОГО САВВАТИЯ, ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ

пастырям, монашествующим и всем верным чадам Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе пастыри, монашествующие и все боголюбивые чада Чебоксарско-Чувашской епархии!



Снова праздничный перезвон колоколов возвестит нам о наступлении великого праздника Святой Пасхи. Вот уже без малого два тысячелетия христиане всего мира, с разных концов земли, единодушно возвещают благую весть, заключенную в двух простых, но жизнеутверждающих словах «Христос воскресе!». И что бы ни происходило в нашем мире, какие бы ни приходилось испытывать кризисы и вызовы окружающего мира, «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же» (Евр.13:8). А это значит, что воскресший Спаситель мира как в дни святых апостолов, так и в наше время, а наипаче и в будущие лета сохранит Церковь Свою, в которой из года в год будет провозглашаться пасхальный гимн. В этом наша непоколебимая надежда и непреложное упование.

Песнопения и священные тексты воспеваемого праздника убедительно возвещают всем нам о том, что Христос Своею смертью попрал смерть. Много столетий назад люди ветхозаветного периода переживали неизбежность смерти, которая вошла в мир из-за грехопадения первых людей – Адама и Евы, и были преисполнены отсутствием всякой надежды на дальнейшую благую участь после окончания земного пути. С воскресением Христа происходит фундаментальное изменение природы бытия, и для верующих открывается новая перспектива жизни. Преподобный Ефрем Сирин пишет: «Открылась же (благодать) ныне в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть Своей смертью и возсиявшего жизнь и нетление, то есть возвестившего жизнь бессмертную через Свое воскресение». Своим славным воскресением из мертвых Он засвидетельствовал, что смерть бессильна удержать Его в Своих узах: «Как в Адаме смерть стала сильной, так она обессилела в смерти Христовой», – красноречиво пишет преподобный Нил Синайский. Христос воскрес и смерть больше не властна над человеком!



Через искупительный подвиг, совершенный на Кресте, Иисус Христос принес Себя в жертву за грехи всего мира, чтобы каждый из нас мог обрести спасение и вечную жизнь. Насколько велика любовь Божия ко всему человечеству, ко всем нам – грешным, малодушным и порой неблагодарным людям! Задумайтесь над словами святого благовествования о том, насколько «возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Что мы можем принести в ответ Творцу на неоценимый дар и на необычайную милость Божию, проявленную ко всем нам? Ответ на этот вопрос достаточно прост – идти путем любви, явственно открытым нам Богом. Проявления этой любви многогранны.

Первостепенна — любовь к Богу, выражаемая в следовании Его слову и исполнении Его заповедей: «кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Ин. 14:23). Вторая любовь, к которой призывается каждый из нас словами Спасителя, – это любовь к ближним, ко всем тем, кто нас окружает: «да любите друг друга» (Ин.13:34). Порой в жизни нам бывает очень сложно принять человека таким, какой он есть, с его слабостями и недостатками, поэтому проявление любви к ближним нам очень часто дается нелегко. Каждый из нас призван трудиться над этим, понуждать себя, назидаясь словами святого апостола Павла: «Достигайте любви» (Кор. 14:1). Немаловажно, что в дни Христовой Пасхи Святая Церковь также побуждает каждого из нас простить своих обидчиков, недоброжелателей, проявить к ним свою любовь: «простим вся Воскресением» (из стихиры Святой Пасхи). Встав на Богом заповеданный путь любви, ежедневно стремясь к ее достижению, несомненно, каждый на своем опыте убедится в том, что жизнь меняется к лучшему. Воскресший Спаситель мира да укрепит вас в этом деле и да подаст Свои благодатные дары для «жизни в благочестии и чистоте» (1Тим. 2:2).



В этом году в пасхальные дни мы будем торжественно отмечать еще одно важное событие – 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне. Поэтому, говоря о разных гранях проявления любви, не могу не затронуть еще один аспект проявления любви – к своему Отечеству. В Евангелии приводятся слова Спасителя о том, что «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин.15:13). И наши мужественные отцы, деды и прадеды, невзирая ни на что, твердо отстояли нашу Родину пред лицом врага, проявив свою жертвенную любовь. Ныне, как и восемьдесят лет назад, ситуация повторяется, и уже наши с вами родные и близкие стоят у рубежей Отчизны и смело защищают нас от неприятеля. В преддверии великой даты, Дня Победы, мое обращение ко всем вам – подарите радость Воскресения Христова тем, кто особо нуждается в любви: посетите наших ветеранов войны и окажите им дела милосердия, будьте небезучастными к нуждам современного фронта, к оказанию помощи родственникам погибших бойцов, молитесь «за веру и Отечество живот свой положивших» воинах и за тех, кто сейчас находится на поле брани.



Еще одним, несомненно, важным событием для нашей Церкви стало юбилейное торжество – 100-летие со дня блаженной кончины святителя Тихона, патриарха Московского и всея России. Тяжелейшие испытания выпали на время патриаршества этого великого угодника Божия. Благодаря его мужеству, твердой вере, верности Христову учению и ревностным трудам Православная Церковь устояла от натиска гонителей, и ныне мы живем в мире и благоденствии. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла ковчег с мощами святителя Тихона в этом юбилейном году будет торжественно принесен в Чувашию, во Введенский кафедральный собор, где будет доступен для поклонения 21 и 22 июня. Призываю всех вас в эти дни вознести свои сугубые молитвы святому исповеднику, испрашивая его ходатайства перед Владыкой Вседержителем о даровании горячей веры и крепости сил.



Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивое монашество, дорогие братья и сестры! Желаю, чтобы в эти святые дни в домашних церквях – ваших семьях – утвердились мир, тишина и долгоденствие, которые бы вы смогли сберечь и сохранить на долгое время. Традиционно прошу вас исполнить мою небольшую, но важную просьбу – передать мое благословение и поздравление с великим спасительным праздником Христовой Пасхи всем путникам, которые встретятся в вашем путешествии длиною в жизнь.