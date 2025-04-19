Торжественное награждение победителей фестиваля «Театральное Приволжье»



18 апреля 2025 года в Воткинске (Удмуртия) состоялась церемония награждения победителей окружного фестиваля «Театральное Приволжье», реализуемого по инициативе полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Участники мероприятия — лидеры детских и молодежных театральных коллективов из различных регионов страны.

Среди победителей — коллектив студенческого экспериментального театра пластики «Кафедра» из Чувашской Республики, завоевавший первое место в номинации «Лучший молодежный спектакль» с ярким спектаклем «Бабы». Ещё две важные победы одержали жители Чувашии:

Лучшее художественное оформление детского спектакля: Евгений Аввакумов (Чувашская Республика).

Лучшее музыкальное оформление молодежного спектакля: Максим Лучинин (Чувашская Республика).

Игорь Комаров:

«Президент России неоднократно акцентировал внимание на важности продвижения театрального искусства в регионах. Сегодня на нашем фестивале представлены десятки ярких постановок, созданных усилиями молодого поколения. Особенную радость вызывает рост профессионального уровня наших ребят, готовых выступать на крупных театральных подмостках».

Особое внимание уделялось дополнительным премиям: лучшие коллективы получат шанс выступить на международном фестивале «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025», а лучшие спектакли покажут на телевидении и центральных театральных площадках региона. Завершением вечера стал показатель выступлений лауреатов, среди которых вдохновляющий спектакль «Бабы» от чувашского коллектива «Кафедра».