Энергия. Грация. Ритм

В конце прошедшей недели из Северной столицы пришла радостная весть: на престижном Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Праздник детства» отряд барабанщиц и барабанщиков «Ника» Дворца детского и молодёжного творчества стал лауреатом I степени в номинации «Оригинальный жанр», а педагог дополнительного образования Александр Владимирович Лушин был признан лучшим руководителем коллектива.

Конкурс-фестиваль «Праздник детства», проводимый в Санкт-Петербурге ежегодно, объединяет лучших творчески одаренных ребят из разных уголков России и зарубежья.

Шумерлинская «Ника», продемонстрировав высокий уровень мастерства, покорила как зрителей, так и компетентное жюри и была приглашена принять участие в гала-концерте фестиваля.

В своем телеграм-канале министр образования и молодежной политики Чувашии Дмитрий Захаров отметил: «Выступление «Ники» стало настоящим музыкальным зрелищем, полным энергии и креативности. Отмеченный наградой руководитель подтверждает высокий уровень подготовки и профессионализм, который ведёт к таким высоким результатам… Далее — только вперёд к новым вершинам!»



Сразу после возвращения отряда в Шумерлю наша газета встретилась с наставником коллектива А. В. Лушиным и из первых уст узнала все подробности.

Александр Владимирович, насколько мы знаем, Вы не впервые принимаете участие в фестивале «Праздник детства»?

Начиная с 2010 года, практически ежегодно, под моим руководством в фестивале принимал участие образцовый детский коллектив «Росинка». Мы привозили дипломы разного достоинства, в том числе и дипломы победителей. Мне импонируют организация фестиваля, общая атмосфера, компетентное жюри.

Участие «Ники» планировалось давно, да всё как-то не срасталось. И вот в конце прошлого года мы твердо решили участвовать, подали заявку и начали целенаправленно готовиться.

Участие «Ники» планировалось давно, да всё не срасталось. И вот в конце прошлого года мы твердо решили участвовать, подали заявку и начали целенаправленно готовиться. В городе Вас знают как отличного хореографа. Как давно Вы взяли под своё крыло барабанщиков? Всё-таки это несколько отличная от хореографии специфика…

Коллектив под моим руководством работает с 2017 года. Да, конечно, специфика другая, но в новое для себя дело я окунулся с удовольствием, а знание хореографии в этом только помогло. Следует отметить, что в наследство мне достался коллектив со славной историей и хорошей базой.

Как часто обновляется состав?

Старшие участники покидают коллектив, так скажем, по мере взросления. В начале учебного года мы набираем новых ребят. Кто-то остается постоянно, кто-то отсеивается. И это естественно. В настоящее время в постоянный состав коллектива входят около 40 участников в возрасте от 10 до 15 лет. Из них 6 мальчиков.

«Ника» состоит из младшей и старшей групп. Репетиции с каждой проходят два раза в неделю. По воскресеньям репетируем со смешанной группой. На «Праздник детства» мы выезжали как раз смешанным составом в количестве 23 участников: 21 девочка и 2 мальчика. Ребята в коллективе взаимозаменяемы: практически каждый участник с малых барабанов может перейти на большие или на барабан бонго и наоборот.

остается постоянно, отсеивается. И это естественно. В настоящее время в постоянный состав коллектива входят около 40 участников в возрасте от 10 до 15 лет. Из них 6 мальчиков. «Ника» состоит из младшей и старшей групп. Репетиции с каждой проходят два раза в неделю. По воскресеньям репетируем со смешанной группой. На «Праздник детства» мы выезжали как раз смешанным составом в количестве 23 участников: 21 девочка и 2 мальчика. Ребята в коллективе взаимозаменяемы: практически каждый участник с малых барабанов может перейти на большие или на барабан бонго и наоборот. Какие требования предъявляются к ребятам?

Самое важное требование — хорошее чувство ритма. Это для барабанщика основа основ. Ну и, конечно, музыкальность, артистизм.

Материальная база коллектива хорошая?

Прошлой осенью были приобретены новые костюмы: киверы, кители, юбки. Спасибо за это руководству Дома детского и молодежного творчества в лице директора Юлии Евгеньевны Жданович.

В нашем арсенале 25 барабанов. Инструменты мы бережём и они в хорошем состоянии. Что нам необходимо, так это новая ударная установка.

В нашем арсенале 25 барабанов. Инструменты мы бережём и они в хорошем состоянии. Что нам необходимо, так это новая ударная установка. Какой номер «Ника» представила на конкуре?

Мы выступали с плац-парадом «Попурри» продолжительностью 7 минут. Ребята показали себя в полной красе и покорили зал. Для участия в гала-концерте нас попросили номер сократить, что мы и сделали… Правда, для этого пришлось отменить запланированную экскурсию… Но это того стоило! Войти в состав нескольких номеров из двухсот — очень престижно.

Удалось ли ребятам хоть немного увидеть Питер?

Мы проживали в гостинице, из окон которой виден крейсер «Аврора». Успели прогуляться по территории Петропавловской крепости, а перед отъездом совершили автобусную экскурсию по городу.

«Ника» — украшение любого массового мероприятия. К чему вы готовитесь сейчас?

Мы начинаем репетиции открытия республиканского фестиваля «Салют Победы», который пройдет в Шумерле 7 мая. А 9 мая отряд барабанщиков будет возглавлять главную колонну парада Победы.

Ольга Дмитриева.